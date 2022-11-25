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Ekonomi

Yaklaşık 84 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 25.11.2022
Yaklaşık 84 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatıyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşıma göre, bugün çiftçilerin hesabına aktarılacak toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 48 milyon 23 bin 325 lirası bireysel sulama hibe desteği, 23 milyon 618 bin 955 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 12 milyon 300 bin 720 lirası ipekböceği yetiştiriciliği desteğinden oluşuyor.

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