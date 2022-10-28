Vodafone köy çocuklarına teknolojiyi kullanarak "hayal etmeyi" öğretiyor
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Köy Okulları projesi kapsamında, köylerde teknoloji sınıfları açıyoruz. Kasım sonu itibarıyla 45 köy okulunu teknoloji sınıfıyla donatmış olacağız. Dünyalarını teknolojiyle değiştiriyoruz." dedi.
Gaziantep
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere atılan adımlarla büyümeye devam ediyor.
Vodafone, "Yarını Kodlayanlar"ın bir alt projesi olan "Köy Okulları" projesiyle de köy okullarındaki çocukların teknolojiye erişimini sağlayarak, onlara teknolojiyi kullanarak hayal kurmayı öğretiyor.
Projede kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı. Kasım ayı sonuna kadar 15 okulda daha teknoloji sınıfları açılarak toplam 45 okula ulaşılması hedefleniyor.
Yapılan çalışmaların detayları Gaziantep'te düzenlenen basın toplantısında paylaşılırken, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası, Gaziantep Yamaçoba İlkokulu’nda açılan teknoloji sınıfı da ziyaret edildi.
Sınıfta öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet eden, hayallerini ve hedeflerini dinleyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı olarak en önemli amaçlarının toplumdaki dezavantajlı kitleleri, teknolojiyle buluşturarak, onların hayatlarına dokunmak, hayatlarını değiştirmek, hayal kurmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Yarını Kodlayanlar projesini Habitat Derneği iş birliği ile sürdürdüklerinin altını çizen Aksoy, şunları söyledi:
"Proje kapsamında 7-14 yaş grubu çocuklara kodlama eğitimleri veriyoruz, bugüne kadar 280 binin üzerinde çocuğa ulaştık ve kodlama eğitimi verdik. Yarını Kodlayanlar'ın bir alt projesi olan 'Köy Okulları' projesi kapsamında da köylerde teknoloji sınıfları açıyoruz. Türkiye'de 6 bin 200 köy okulu var. Kasım sonu itibarıyla 45 köy okulunu teknoloji sınıfıyla donatmış olacağız. Bugün de o sınıflardan birinde, Gaziantep Yamaçoba köyündeyiz. Bizi çok mutlu eden, çok gururlandıran bir proje. Çocuklarımız kodlama eğitimi alıyorlar, hayal etmeyi, tasarım yapmayı, geleceği planlamayı öğreniyorlar, onların dünyalarını teknolojiyle değiştiriyoruz.
Yani 'İyilik İçin Teknoloji' diyoruz aslında. Projede Habitat'la birlikte çalışıyoruz, 1.000'in üzerinde gönüllü var, bu gönüllüler sınıflarda eğitim veriyorlar. Direkt eğitim verdiğimiz durumlarda var, okullardaki bazı öğretmenleri eğiterek, o öğretmenlerin sağladığı eğitimler de var. Biz bunu düzenli olarak takip ediyoruz. Bunun yanı sıra 'yarinikodlayanlar.com isimli bir web sitesi açtık. Bu web sitesinden de herkesin erişebileceği bir ortam yaratmayı amaçladık. Ücretsiz olarak tüm çocuklarımıza kodlama eğitimini bu web sitesi üzerinden de veriyoruz."
"Bu Mama Benden' projesi, bu sınıflarda yetişen çocukların fikriydi, bizim yarattığımız bir kampanya değildi"
Verilen eğitimlerin hem çocuklara hem de topluma sağladığı somut faydalara da dikkati çeken Aksoy, öncelikle eğitimlerle çocukların motivasyonlarının ciddi oranda arttığını gözlemlediklerine işaret etti.
Çocukları bir araya getirerek, hackathonlar yaptıklarını anlatan Aksoy, şu bilgileri verdi:
"Çocuklarla fikirler üretiyoruz. Bu fikirler içerisinden pek çoğu da projelere dönüşüyor. Bunlardan bir tanesi mesela 'Bu Mama Benden' projesiydi. Bu projeyle, bu sınıflarda eğitim alan çocukların yazdığı kodlarla sokak hayvanlarına yiyecek sağladık. Bu, bu sınıflarda yetişen çocukların fikriydi, bizim yarattığımız bir kampanya değildi. Bunun dışında e-atık bizim için çok önemli. E-Atık projesiyle Türkiye'deki elektronik atıkları topluyoruz ve buradan elde edilen gelirlerle de yine köy okullarında teknoloji sınıfları açıyoruz, bugüne kadar buradan elde ettiğimiz gelirle, 8 köy okulunda teknoloji sınıfı açtık."
"Köy Okulları projesinde Türkiye'nin farklı noktalarında 30 okulda sınıf açtık"
Türkiye Vodafone Vakfı'nın bugüne kadar, reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 sosyal projeyle 4,2 milyon kişiye ulaştığını anımsatan Aksoy, "Köy Okulları" projesinde Türkiye'nin farklı noktalarında 30 okulda sınıf açtıklarını bildirdi.
Aksoy, verilen eğitimlerle 1 yılda çevre köyler dahil toplam 6 binden fazla çocuğa ve yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaştıklarının altını çizerek, şunları söyledi:
"Ayrıca, gezici eğitimlerle 360 köyü dolaşarak eğitimlerimizi 10 bin çocuğa daha ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, köy okullarında kurduğumuz teknoloji sınıflarıyla, dijitalleşmeye ihtiyacı olan ama erişim imkanı olmayan öğrencilerimiz için bir fırsat penceresi açmanın, teknolojiyi çocuklarımızın ayağına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Açtığımız ve açacağımız teknoloji sınıflarıyla, donanım ve eğitim anlamında köy okullarındaki çocuklarımıza fayda sağlamaya devam edeceğiz."
"Pandemide fırsat eşitsizliği daha çok ortaya çıktı, hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız"
Engin Aksoy, eğitimde fırsat eşitliği adına "Köy Okulları" projesinin önemini vurgulayarak, özellikle dezavantajlı bölgelerde çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalıştıklarını söyledi.
Pandemide fırsat eşitsizliğinin daha çok ortaya çıktığını belirten Aksoy, "Teknolojiye erişimi olmayan, internet ile işi olmayanlar aslında eğitimlerine neredeyse bir süre ara vermek durumunda kaldılar. Teknolojinin en güzel taraflarından biri, teknolojiye erişim olduğunda, fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya yardımcı olması. Eğitimde fırsat eşitliği konusunda biz dahil herkes elini taşın altına koymalı."
"Ülkemizin kalkınması için teknolojinin çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz"
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da yapılan işin geri dönüşlerinden elde edilen verime dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ülkemizin kalkınması için teknolojinin çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 6 yıl önce ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini başlattık. Bu proje ile çocukların teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmesi için eğitimler veriyoruz. Geçtiğimiz yıl ise köy okullarına destek vermek amacıyla yola çıktık. Okullarda açtığımız teknoloji sınıfları ile çocukların dijital becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca okullardaki öğretmenlerimizin de kodlama, üç boyutlu tasarım gibi becerilerini geliştirerek okul içinde bir dijital öğrenme ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. Okulda sadece öğretmenler değil, çocuklar da kendi aralarında birbirlerine öğrendiklerini anlatarak bu sürece katkı sunuyorlar. Bu teknoloji sınıflarının yaşayan bir yer olması bu yüzden önemli. Projemiz ile birlikte köy okullarında daha fazla çocuğa erişmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."
- "Köy Okulları" projesinde her 1 TL’lik yatırıma 7,6 TL'lik sosyal değer yaratıldı
Verilen bilgiye göre, "Köy Okulları" projesine özel olarak hazırlanan sosyal etki raporuna göre, projeden faydalanan öğrencilerin gözünden kendilerindeki en büyük iki değişim, yüzde 65,88'le motivasyon ve yüzde 65,58'le 21. yüzyıl yetkinlikleri başlıklarında oldu. Projeye yatırılan her 1 TL’lik yatırım için 7,6 TL'lik sosyal değer yaratıldı.
Yarını Kodlayanlar projesiyle bugüne kadar 81 ilde 280 bini aşkın çocuğa ulaşılırken, proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL oldu, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda yarattı.
Her okulda 2 öğretmen gönüllü olarak destek veriyor
Köy Okulları projesi kapsamında açılan teknoloji sınıflarında öğrencilere 3 ana başlıkta 35 farklı konuda eğitim alma imkanı sunuluyor.
Buna göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine "İlk Kodumu Yazıyorum", “Kendi Kuklamı Çiziyorum", "Görsel Efektler", "Kendi Oyunumu Tasarlıyorum", "Balık Avı Oyunu" gibi başlıklar altında Scratch eğitimleri, ilkokul öğrencilerine "Anahtarlık Yapımı", "Hediye Kutusu Yapımı", "Desenli Kalemlik Tasarımı", "Şampiyonluk Kupası", "Lego Tasarımı" gibi başlıklarda Tinkercad eğitimleri, ortaokul öğrencilerine de "Micro:bit ve Sensörler", "Dot Matrix Kullanımı", "İki Buton ile LED Kontrolü", "Geliştirme Kartı ile Çalışma" gibi başlıklarda Micro:bit eğitimleri veriliyor. Ayrıca, her sınıfta bir bilim kitaplığı köşesi bulunuyor.
Teknoloji sınıfları için her köy okulunda 2 öğretmen olacak şekilde toplam 60 kişilik özel bir eğitmen kadrosu eğitim süreçlerine gönüllü olarak destek veriyor.
Yarını Kodlayanlar Projesi Eğitmen Eğitimi'ne dahil edilen bu öğretmenlere "Scratch ile Kodlama Öğrenme", "Tinkercad ile Üç Boyutlu Dünyalar", "Micro:bit ile Elektronik Dünyalar", "Dijital Pedagoji", "3D Yazıcı ve 3D Kalemle Üretim" başlıklarında eğitimler veriliyor. Aylık buluşmalarla öğretmenlere güncel bilgi aktarımı sürdürülüyor.
Ailelere dijitalleşme eğitimleri veriliyor
"Köy Okulları" projesi kapsamında ailelere yönelik özel buluşmalar ve eğitimler de düzenleniyor.
Bu buluşmalarda, "Dijitali Güvenli Kullanma", "E-devlet, E-bankacılık Gibi Elektronik Uygulamalar" ve "Dijital Ebeveynlik" gibi konularda eğitimler verilerek ebeveynlerin 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.
Habitat DerneğiVodafoneVodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy
MuhabirFatma Eda Topcu