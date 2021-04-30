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Ekonomi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 30.04.2021
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de

Ankara

Kanuna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dahil olmak üzere, teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek.

Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının inceleme sırasında tespiti halinde, inceleme tamamlanması beklenmeden vergi müfettişleri ve yardımcılarınca bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek, kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi 1100 lira oldu

Kanun'da yer alan 14. maddeye göre, emeklilerin bayram ikramiyesi 1000 liradan 1100 liraya çıkarıldı.

Çeklerin ibraz tarihleri

25 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna geçici madde eklendi.

Buna göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına, bu tarihler dahil olmak üzere isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

30 Nisan ile 31 Mayıs arasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan ile 31 Mayıs arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

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