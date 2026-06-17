Vergi Denetim Kurulu, 2021-2024 döneminde gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vergi Denetim Kurulu "4 milyon araç sahibine inceleme" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi Vergi Denetim Kurulu, 2021-2024 döneminde gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vergi Denetim Kurulundan (VDK), yapılan açıklamada, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektörlerde olduğu gibi motorlu taşıt satışlarına ilişkin işlemlerin de risk analizi temelli olarak izlendiği, gerekli görülen hallerde denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Bu çalışmaların mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, somut veriler, risk göstergeleri ve analiz sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilen rutin ve hedefli denetim faaliyetleri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araç satış süreçlerinde fatura dışı ödeme, kayıt dışı tahsilat, aksesuar veya ek hizmet bedellerinin belgelendirilmemesi gibi riskli görülen bazı işlemlere yönelik olarak dar kapsamlı ve risk analizine dayalı çalışmalar yapılabilmektedir. Ancak bazı haberlerde yer aldığı şekilde 2021-2024 yıllarında gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. VDK Başkanlığımızın çalışmaları, tüm mükellefleri veya tüm araç alıcılarını kapsayan genel bir uygulama niteliğinde olmayıp, yalnızca riskli görülen sınırlı işlem ve mükellef grupları bakımından yürütülen olağan denetim süreçlerinden ibarettir."

"Kayıt dışıyla mücadele hukuka uygun sürmeye devam edecek"

Açıklamada, Başkanlığın amacının vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getiren mükellefleri korumak, kayıt dışı işlemler nedeniyle haksız rekabet oluşmasını önlemek ve kamu gelirlerinin güvence altına alınmasını sağlamak olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, kapsamı genişletilerek aktarılan veya eksik bilgi içeren haber ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur. VDK Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarını hukuka uygun, veri odaklı, ölçülü ve risk analizi esaslı yaklaşımla sürdürmeye devam edecektir."