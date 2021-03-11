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Ekonomi

Varank: Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında üretilen telefonlar önümüzdeki aydan itibaren satılmaya başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.03.2021
Varank: Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında üretilen telefonlar önümüzdeki aydan itibaren satılmaya başlayacak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak." dedi.

Bakan Varank, "Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak." şeklinde bilgi verdi.

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