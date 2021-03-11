Varank: Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında üretilen telefonlar önümüzdeki aydan itibaren satılmaya başlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak." dedi.
Bakan Varank, "Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak." şeklinde bilgi verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.