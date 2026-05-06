Van'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" yaklaşık 45 bin ziyaretçi ağırladı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı (DAKAF'26) iki günde yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında organize edilen fuar sona erdi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen fuarda, üniversite öğrencileri ve mezunlar, kamu ile özel sektörden çok sayıda işverenle bir araya geldi, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, öğrenci ve gençlerin meslek hayatlarına katkı sağlayacak önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Fuarda birçok yarışma düzenlediklerini, farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ettiklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Fuarımızı dün yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etmişti. Bugün de yaklaşık 20 bin gencimiz fuarımızı ziyaret etti. Paydaş üniversitelerimizin rektörlerine, öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz farklı stantlarda gerek kamu kurumlarının gerekse özel sektörün insan kaynakları yöneticileriyle işe alım süreçlerini konuşma fırsatı buldular. Onlarla yüz yüze görüşme imkanı elde ettiler. Bu açıdan oldukça kıymetliydi. Verimli ve başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Umarım öğrencilerimiz ve gençlerimiz, bu fuar sayesinde derslerde edindikleri akademik bilgileri daha yüksek motivasyonla ve daha büyük bir azimle çalışma hayatına dönüştürürler. Amacımız, öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak ve onların hayallerindeki hedeflere ulaşmaları için bir köprü oluşturmaktır. Öğrencilerimizle zaman zaman sohbet ettim, onların mutlu olduğunu gördüm. Bu da bizi ayrıca mutlu etti."

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş ise fuarın, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler ve mezunlar için güzel bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Uşak Üniversitesinde rektörlük yaptığını, 1994-2006 yılları arasında ise Van YYÜ'de görev yaptığını anlatan Savaş, şöyle konuştu:

"Uzun süre burada hizmet ederek birçok akademisyen ve öğrenci yetiştirdim. Bugün çok duygulandım. Bundan 20 yıl önceki Van YYÜ ile bugünü mukayese ettiğimde arada çok büyük farklar olduğunu gördüm. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gençlere bu tür büyük imkanlar sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, İŞKUR'a ve 8 üniversitenin bir araya gelerek Van YYÜ liderliğinde böyle güzel bir kariyer fuarı düzenlemesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir organizasyon. 140 firmayı bir araya getirmek, 8-9 üniversiteden öğrencileri buluşturmak ve gençlere yeni ufuklar açmak takdire şayan bir başarıdır. Gençlerimizin bunun kıymetini bilmesi gerekiyor."

Fuar, farklı dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.