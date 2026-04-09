VakıfBank'ta yönetim kurulu üyeleri belli oldu VakıfBank’ta Mustafa Saydam’ın yönetim kurulu başkanı, Cemil Ragıp Ertem’in yönetim kurulu başkan vekili olarak görevine devam etmesine karar verilirken, Osman Arslan genel müdür olarak seçildi.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın 72. Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu görev dağılımı belirlendi.

Toplantıda Mustafa Saydam'ın yönetim kurulu başkanı, Cemil Ragıp Ertem'in yönetim kurulu başkan vekili, Osman Arslan'ın genel müdür seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Ayrıca Sadık Yakut ve Halil Çelik denetim komitesi üyeliğine, Osman Arslan, Mustafa Saydam, Şahin Uğur, Adnan Ertem ve Halil Çelik kredi komitesi üyeliğine, Vedat Demiröz, Haydar Kemal Kurt, Ali Tahan ve Korhan Turgut kurumsal yönetim komitesi üyeliğine, Adnan Ertem ve Sadık Yakut ücret komitesi üyeliğine seçildi.