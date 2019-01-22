İSTANBUL

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Türkiye'nin sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz." dedi.

VakıfBank Genel Müdür Özcan, AA (Anadolu Ajansı) Finans masasının konuğu.

"14 milyar doları Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk"

Özcan, "VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk." şeklinde konuştu.

Özcan, "Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık." bilgisini paylaştı.

VakıfBank Genel Müdürü Özcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz."

"Anapara borcunu 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz"

Genel Müdür Özcan, yasal takipteki Vakıfbank müşterileri hakkında, "Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz." ifadesini kullandı.

KOBİ Değer Paketi hakkında konuşan Özcan, "Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı." dedi.

"Bankacılık sektörü elini taşın altına koymalı"

VakıfBank Genel Müdürü Özcan, Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

"Başka paket çalışmalarımız da var"

Özcan, "Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz." açıklamasında bulundu.