VakıfBank dijital dönüşümde atağa geçti, yeni ürünler yolda

İSTANBUL - Belgin Yakışan Mutlu

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, Ar-Ge merkezi kurulması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Dijital dönüşüm konusunda da bankamızda yeni bir başkanlık kuruldu. Klasik bankacılık geride kaldı, her şey çok hızlı tüketiliyor. Bu nedenle de geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız. Yakında lansmanını yapacağız." dedi.

"Klasik bankacılık geride kaldı, her şey çok hızlı tüketiliyor.Bu nedenle de geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız. Yakında lansmanını yapacağız"

Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mobil Saha Satış (MSS) uygulaması, dijital imza teknolojisi, bireysel pazarlama süreçlerinin dijitale dönüşümü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Satış ve pazarlama faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek müşterinin şubeye gelmeden yerinde ziyaret edilmesini sağlayan MSS uygulamasını geliştirdiklerini anlatan çelebi, bu sayede bireysel bankacılık işlemlerinin birçoğunun hızlı bir şekilde dijital onay ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Çelebi, MSS uygulamasını çok önemsediklerini, Türkiye'nin tüm illerinde bu hizmeti sağladıklarını aktararak, "Müşterinin ayağına bankayı götürüyoruz. Müşterilere 14-15 bankacılık ürününü bankaya gitmeden sunabiliyoruz. Kredi bile verebiliyoruz ve bunu da dijital imza ile gerçekleştiriyoruz. Bizim 2 bin 500 bireysel satış temsilcimiz var. Onların hepsine MSS uygulamasını sunan tabletlerimizden verdik. Aslında 957 olan şube sayımızı, MSS ile 2 bin 500 artırarak 3 bin 500'e çıkardık." diye konuştu.

MSS uygulamasının sektöre ilham vereceğini vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Bundan 7-8 yıl önce sektör olarak şunu konuşuyorduk. 'Bankacılık öyle bir noktaya geldik ki binden az şubesi olan bankalar ayakta kalamaz' diyorduk. Bugün geldiğimiz noktada, teknolojinin getirdiği şartlar doğrultusunda şube kapatmayı bile düşünüyoruz. İnsanların şubelere gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirdiği noktadayız. Dolayısıyla şubelere ihtiyaç azaldı, sayının yavaş yavaş düşeceğini görüyoruz. Teknolojiyi efektif şekilde kullanarak müşteri ve tüketicilerin ihtiyaçlarını cevaplayabiliyoruz.

MSS ile haftada yaklaşık 10-15 bin müşteri ziyareti yapıyoruz. Yılsonuna kadar ise tekil müşteride 120 bin kişiye ulaşmayı hedefledik. Önümüzdeki yıl bu rakamın 200 bine çıkacağını düşünüyoruz. Öte yandan uygulamayla şimdiye kadar 600 bin ürün satışı yapıldı. Gelecek yıl 1 milyon adet ürün satışını hedefliyoruz."

Çelebi, MSS uygulaması sayesinde, çalışanların bankacılık işlemlerini iş yerinden izin alarak yapmak zorunda kalmadığını, müşteri temsilcilerine ulaşarak erteledikleri finansal ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak, bu açıdan işveren için de ciddi bir tasarruf sağladıklarını ifade etti.

"Şubelerin yapısını teknolojik değişime uygun hale getireceğiz"

Lütfü Çelebi, 5-6 yıl süren çalışmaları sonucunda çok önemli bir çalışmayı tamamladıkları, ana sistemlerini günümüz teknolojilerine göre uyarladıklarını söyledi.

Ar-Ge anlamında hem dünyayı takip ettiklerini, hem de müşteri beklentilerine göre ürünlerini şekillendirdiklerini anlatan Çelebi, şöyle devam etti:

"Bizim kendi veri merkezimiz var. Şimdi de Ar-Ge merkezi kurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital dönüşüm konusunda da bankamızda yeni bir başkanlık kuruldu. Bu yapılanmayla birlikte Fintech gibi konularda iddialıyız. Bankacılık artık Fintech gibi çalışmak zorunda. Bugün para bile dijitalleşiyor, bankacılık da böyle olmak durumunda. Gelecek teknolojilerden uzak kalmamak için yatırım yapıyoruz. Klasik bankacılık geride kaldı, her şey çok hızlı tüketiliyor. Bu nedenle de geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, pratikte insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız. Yakında lansmanını yapacağız.

"MSS'ye sigorta gibi banka dışı ürünleri de dahil edeceğiz"

Lütfü Çelebi, MSS uygulaması ile bireysel kredi kullanırken müşteriler tarafından çok fazla eleştirilen onlarca sayfaya imza atmayı da kaldırdıklarını ve işlemleri dijital imza ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dijital imza sayesinde ciddi bir kağıt tasarrufu yaptıklarından bahseden çelebi, "Yaklaşık 6 aydır, tüketici kredilerinin yüzde 99'unda ıslak imza almadık. Günlük ortalama 5 bin kişiye kredi veriyoruz. Her biri 10-15 sayfalık 5 bin sözleşmenin dijital ortama taşınması ciddi anlamda kağıt ve zaman tasarrufu sağladı, aynı zamanda da verimliliği artırdı. Dijital imza sayesinde 2 bin ağaç kurtarmış olduk. Müşteri başına 10 dakika kazandık. Bu tasarrufu, daha çok sahaya odaklanarak verimliliği artırma önünde kullanacağız." dedi.

"Bankalar olarak teknoloji şirketleriyle rekabet edebiliriz"

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Çelebi, geleceğin bankalarının teknoloji şirketleri olacağını, artık şubelerin olmadığı bir bankacılığın konuşulduğunu belirterek, "Doğru olan şu, neticede tüketiciye hizmet veriyorsunuz. Tüketicilerin ihtiyaçlarını önceden öngörüp hızlı bir şekilde cevap verirlerse bankacılık sektörünü teknoloji şirketlerine kaptırabiliriz, ancak biz yıllardır tecrübeye sahip olan ve teknolojiyi de içinde barındıran yapılar olarak dönüşüm yaparsak, onlarla rekabet edebiliriz. VakıfBank olarak biz zaten dönüşmeye başladık." diye konuştu.