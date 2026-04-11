Uzmanlara göre Çağrı Bey gemisinin Somali'ye gelmesi "tarihi bir an"

Türkiye’nin Somali açıklarında yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetlerinde yeni bir aşamaya geçilirken, “Çağrı Bey” sondaj gemisinin Mogadişu'ya ulaşmasıyla birlikte iki ülke arasındaki stratejik işbirliği de derinleşiyor. Uzmanlar, sürecin hem enerji hem de egemenlik boyutuyla dikkati çektiğini belirtiyor.

Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Başkara ile SETA araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, sürece ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Başkara, Türkiye ile Somali ilişkilerinin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini ifade ederek, bu sürecin dönüm noktasına işaret etti. Başkara, “Türkiye ile Somali ilişkilerini ciddi bir şekilde geliştirmektedir ancak işin milat noktası denilebilecek tarafı da 2011 yılında Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Somali'ye uzattığı yardım eli ve o tarihten itibaren yapılan büyük adımlar.” dedi.

Sondaj faaliyetlerinin iki ülke açısından ilkleri barındırdığına dikkati çeken Başkara, “Artık Somali bakımından ilk defa denizlerinde bir sondaj çalışması yapılıyor, Türkiye bakımından ise ilk defa Türkiye dışında bir yerde sondaj çalışması yapılıyor ve her iki taraf bakımından da tarihi bir ana şahitlik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin yalnızca enerji alanıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkara, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zaten Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler sadece denizlerde sınırlı değildir. Zira geçtiğimiz günlerde ilk defa Türk sahipli bir gemi Somali bayrağını dalgalandırmaya başladı. Bunun yanı sıra Somali devleti ile Türkiye'den Oyak şirketi anlaşma imzaladı ve her iki taraf da denizdeki canlılar üzerinde ortaklaşa kazanacaklar.”