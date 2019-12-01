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Ekonomi

Uygunsuz sanayi ürünlerine 4,6 milyon lira ceza

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu yıl ocak-eylül döneminde farklı modelde toplam 48 bin 872 sanayi ürününün denetimi gerçekleştirilirken bunların 15 bin 100'ü mevzuata aykırı bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 01.12.2019
Uygunsuz sanayi ürünlerine 4,6 milyon lira ceza

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürünlerden 48 bin 872'si bu yıl ocak-eylül döneminde denetlenirken, bunlardan uygunsuz bulunanlara 4 milyon 573 bin 892 liralık ceza uygulandı.

Bakanlığın Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi ürünler denetime tabi tutuluyor.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde farklı modelde toplam 48 bin 872 sanayi ürününün denetimi gerçekleştirildi.

Söz konusu ürünlerin 15 bin 100'ü, ilgili mevzuatlara aykırı bulunurken, 475 farklı ürün teste gönderildi ve 125 farklı marka ve modeldeki ürüne toplatma kararı verildi.

Öte yandan 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda, tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin 9 ayda toplam 4 milyon 573 bin 892 liralık ceza uygulandı.

3 üründen 1'i uygunsuz çıktı

Bu dönemde en çok denetlenen ürün grupları taşınabilir basınçlı ekipmanlar, elektrikli ekipmanlar ve enerji verimliliği oldu.

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları ise yüzde 78 ile taşınabilir basınçlı ekipmanlar olarak tespit edildi. Taşınabilir basınçlı ekipmanları yüzde 30 ile asansörler, yüzde 29 ile basınçlı ekipmanlar izledi.

Ocak-eylül dönemde denetlenen her 100 üründen yaklaşık 31'i uygunsuz bulundu. Böylece denetlenen ürünlerdeki ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 30,9 olarak belirlendi.

Asansörlere yaklaşık 3,2 milyon liralık ceza

Günlük hayatta sıkça kullanılan asansörler, dokuz aylık dönemde en çok para cezası verilen ürün grubu oldu. 

Bu dönemde toplam 5 bin 271 asansör denetlenirken bunların 1599'u uygunsuz bulundu. Bunların 250'si için düzeltme süresi verildi.

Uygunsuz bulunan asansörlere 9 ayda toplam 3 milyon 199 bin 487 lira ceza uygulandı.

En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 827 bin 163 lirayla elektrikli ekipmanlar, 155 bin 618 lirayla makineler oldu.

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