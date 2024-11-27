Dolar
34.66
Euro
36.43
Altın
2,646.48
ETH/USDT
3,429.00
BTC/USDT
93,345.00
BIST 100
9,693.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
logo
Ekonomi

Üst fonlara kaynak aktarımına ilişkin esaslar düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılacak üst fonların başvuruları Üst Fon Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek.

Zeynep Duyar  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Üst fonlara kaynak aktarımına ilişkin esaslar düzenlendi

Ankara

Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılması, bu fonlara bağlı alt fonların seçim kriterleri, yatırım yapabileceği alanlar ve denetimlerine ilişkin hususları düzenliyor.

Kararla, son mevzuat güncellemeleri doğrultusunda girişim sermayesi fonu, girişim şirketi ve üst fon tanımlamaları yeniden belirlendi.

Üst fonlara yönelik duyuru metinleri Bakanlığın internet sayfasında yayımlanırken, duyurulardan sonra atılacak adımlara ilişkin esaslar da düzenlendi.

Buna göre, her bir duyuru sonunda gelen başvuruları, karar ve duyuru metninde yer alan şartlar çerçevesinde inceleyerek değerlendirmek üzere üyeleri bakan tarafından belirlenen Üst Fon Değerlendirme Komitesi teşkil edilecek. Komite, en az 3, en fazla 5 üyeden oluşacak. Komite tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda oluşturulan görüş, bakana arz edilecek.

Bakanlığın kaynak sağladığı üst fonlar tarafından, nakit aktarımları ve iadelerin takibi için gerekli banka hesapları açılacak. Üst fonun talebi üzerine yapılacak nakit aktarımları, Bakanlığın ilgili hesabından üst fonun ilgili banka hesabına yapılacak. Nakit aktarımına ilişkin usul ve esasların ayrıntıları Bakanlıkla üst fon arasında imzalanan protokolle belirlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 283 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Türkiye, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladı
"Yenidoğan çetesi" davasında tutuksuz sanıklar savunma yapıyor
Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Benzer haberler

Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi

Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi

Üst fonlara kaynak aktarımına ilişkin esaslar düzenlendi

Türkşeker fabrikalarına 133 personel alınacak

Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için gümrük vergileri yeniden düzenlendi

Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için gümrük vergileri yeniden düzenlendi
Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek

Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet