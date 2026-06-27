Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan ve 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak olan "Depozitosu Olan Ambalajlar" uygulamasına uyum kapsamında bazı firmalar çalışmalarında son aşamaya geldi.

Ürünlerinde ambalaj kullanan bazı firmalar DOA uygulamasına hazır Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan ve 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak olan "Depozitosu Olan Ambalajlar" uygulamasına uyum kapsamında bazı firmalar çalışmalarında son aşamaya geldi.

Badem Pınarı Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Badem, Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasına uyum süreciyle ilgili, "Kapaklarımızı, etiketlerimizi ve ambalajlarımızı uygun hale getirdik. Bütün depozitolu ambalajlarımızın hepsinde geri dönüşüm logolarımız mevcut." dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, söz konusu uygulama, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde başlayacak.

Ülkede 2025'te kademeli olarak devreye alınan uygulama, üretimden geri dönüşüme kadar sürecin dijital takibini sağlayan entegre bir model olarak öne çıkıyor. Sistemle atıkların doğaya karışmasının önlenmesi, ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefleniyor.

"İlk aşamada 0,33, 0,5 ve 1,5 litrelerde sistem geçerli olacak"

Bu süreçte ambalajlı bazı su firmaları da sisteme dahil olmak adına hazırlıklarına son şeklini veriyor.

Badem Pınarı Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Badem, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla, "DOA" uygulamasıyla, geri dönüşüm konusunda bambaşka noktaya gideceğini belirtti.

Artık pet, cam ve metal şişelerin çöp kutuları yerine geri dönüşüm kutularına atılacağını dile getiren Badem, "DOA" logolu ürünlerde tüketicilerin 1 lira depozito bedelini iade alabileceğine işaret etti. Badem, "İlk aşamada 0,33, 0,5 ve 1,5 litrelerde sistem geçerli olacak. Sonrasında 5 litrede de geçerli olması bekleniyor." diye konuştu.

Uygulamayı çok doğru ve yerinde bulduklarını anlatan Badem, 2013'te yüzde 13 olan geri dönüşüm oranının bu uygulamayla 2026'da yüzde 40'a çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Avrupa'da ve ABD'de söz konusu sistemin uygulandığını belirten Badem, Türkiye'nin de bu sisteme çabuk uyum sağlayacağına inandığını söyledi.

"Üretilen plastiğin yarısını gıda ambalajı sanayisinde kullanıyoruz"

Badem, bu konuda yaptıkları hazırlıklara da değinerek, "Kapaklarımızı, etiketlerimizi ve ambalajlarımızı uygun hale getirdik. Bütün depozitolu ambalajlarımızın hepsinde geri dönüşüm logolarımız mevcut." dedi.

Badem, sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların kesinlikle korunması gerektiğine ve bu kapsamda geri dönüşümün önemine dikkati çekerek, DOA'nın ekonomik anlamda faydalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretilen plastiğin yarısını gıda ambalajı sanayinde kullanıyoruz. Uygulamada hedef yüzde 40 geri dönüştürmek. Yani biz uygulamayla ambalajların dörtte birini geri kazanacağız. Ayrıca ithalat kalemini de etkileyecek. Ambalajların geri kazanılmasıyla birlikte sanayinin ithal ham madde ihtiyacı azalacak. Bu uygulama Türkiye'nin ithalat faturasının düşmesine de katkı sağlayacak."