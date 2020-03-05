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Ekonomi

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu TBMM'de kabul edildi

Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi.

Adem Balta   | 05.03.2020
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu TBMM'de kabul edildi

TBMM
Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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