Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu TBMM'de kabul edildi
Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi.
TBMM
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