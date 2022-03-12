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Ekonomi

Üniversitede tanıştığı ahşap yakma sanatını ek gelire dönüştürdü

Zonguldak'ta esnaflık yapan 26 yaşındaki Eyüp Arslan, ahşabı yakarak sanata dönüştürdüğü eserleri, internet üzerinden satarak farklı illere gönderiyor.

Ersen Berk Çelik   | 12.03.2022
Üniversitede tanıştığı ahşap yakma sanatını ek gelire dönüştürdü

Zonguldak

Zonguldak'ta esnaflık yapan Eyüp Arslan, 6 yıl önce üniversite yıllarında hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatıyla kendisine ek gelir kapısı oluşturdu.

Ereğli ilçesinde arı malzemeleri satan 26 yaşındaki Arslan, üniversitede eğitim gördüğü yıllarda arkadaşlarından etkilenerek filografi ve ahşap yakma dekoratif süsleme sanatına merak sardı.

Kurslara katılarak zamanla kendini geliştiren Arslan, ortaya koyduğu birbirinden farklı 100'ün üzerinde eseri sanatseverlerin beğenisine sundu.

İnternet üzerinden aldığı siparişleri çeşitli kentlere gönderen Arslan, hobisini ek gelire dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Sanatı öğretmem için talepte bulunanlar oldu"

Eyüp Arslan, AA muhabirine, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Bölümü'nde eğitim gördüğü yıllarda arkadaşlarından esinlenerek bu sanatı icra etmeye başladığını söyledi.

Zamanla kendisini bu alanda geliştirmeye karar verdiğini anlatan Arslan, "Üniversite yıllarımda arkadaşlarımla beraber ilk önce hobi olarak filografi ve ahşap yakma dekoratif süsleme sanatına başladık. Daha sonra araştırmalarını yaparak kurslarına gittik ve çalışmalarımıza başlayarak eserlerimizi ortaya çıkardık. Bu işe başlarken ilk olarak bilgisayar ortamında photoshop programıyla ayrıştırma yaparak vektörel hale getiriyorum. Mevcut ağacı zımparaladıktan sonra desenlerini üzerine yerleştiriyorum ve bu işlemi de tamamladıktan sonra makineyle yakıyorum." diye konuştu.

"Yeri geliyor uykudan bile fedakarlık yapıp çalışma yapıyorum"

Arslan, son dönemde filografi ve ahşap yakma dekoratif süsleme sanatına ilginin arttığına işaret ederek, "Sanatı öğretmem için talepte bulunanlar oldu. Onlara da burada aynı ortamı oluşturarak yardımcı oldum, onlar da güzel eserlere imza atmaya başladı." dedi.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde eser yaptığını aktaran Arslan, şunları anlattı:

"Başta Arapça ile Osmanlıca yazıları, Mevlana, Atatürk portreleri, Osmanlı tuğrası, takım armaları, hayvan figürleri gibi çeşitli eserler yaptım. Şu anda Mescid-i Nebevi ve semazen eserleri üzerinde çalışıyorum. Çalışmalarımı üniversitede okurken sergileme fırsatım oldu. İstek üzerine çeşitli eserler de çiziyorum. Bu sanatı yaparken stres atıyorum. Bu uğraş bana çok keyif veriyor. Yeri geliyor uykudan bile fedakarlık yapıp gece geç vakitlere kadar çalışma yapıyorum."

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