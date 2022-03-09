Üniversite mezunu Senegalli genç girişimci, tarladan halka aracısız çilek satıyor
Senegalli 29 yaşındaki Salif Ba, 3 yıl önce adım attığı tarım sektöründe, tarladan halka aracısız ve tarım ilaçsız çilek ulaştırıyor.
Dakar
Ba, Dakar'a yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Diamniadio'daki 2 hektarlık tarlasında 3 yıldır tarım ilacı kullanmadan çilek üretimi yapıyor.
Cheikh Anta Diop Üniversitesinde Amerikan Dili ve Kültürü bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ba, sabahın erken saatlerinde topladığı çilekleri gün içinde Dakar'daki müşterilerine gönderiyor.
Ba, AA muhabirine, "DFraise" isimli şirketini nasıl kurduğunu ve hedeflerini anlattı.
Ailesinin tarımla uğraştığını ve kendisinin de çocukluğundan beri toprağa aşina olduğunu belirten Ba, üniversiteden sonra bu alanda ilerlemenin zor olmadığını söyledi.
Şirketinin cirosunun 3 yılda 220 bin Türk lirasına ulaştığını aktaran Ba, halihazırda yaşadığı bölgede çilek üretimi yapıldığının altını çizerek, şunları söyledi:
"Üniversite mezunu birinin tarlada çalışması 'başarısızlık' gibi görülüyor. Oysa bu bilinçli bir tercih. Arkadaşlarım bile başta biraz şüpheyle yaklaştı sonra anladılar ki üniversite mezunu olunca illa ofiste çalışmamız gerekmiyor. Bizim neslimiz gıda yetersizliğine maruz kalarak büyüdü. Dolayısıyla hepimizin sahaya inip sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Yaşadığım bölgede zaten çilek üretimi yapılıyordu. 'Neden bu işe değer katarak ulusal ve uluslararası bir aşamaya getirmeyeyim' dedim."
Çilek sezonunun Dakar'da kasımdan temmuza kadar sürdüğünü dile getiren Ba, sezonuna göre haftada 50-60 kilogram rekolte aldıklarını kaydetti.
"Tarladaki çilek birkaç saat içinde müşterinin evinde"
Ba, Senegal'de başka çilek üreticileri de olduğunu ancak kendisinin farklı bir dinamikle çalıştığını söyleyerek, şöyle devam etti:
"Çilek üretiminde tarım ilacı kullanmıyoruz. Çileklerimiz tamamen biyolojik tarımla üretiliyor. Bizi farklı kılan bir başka husus da müşteriye aracısız ulaşmamız. Müşterilerimiz sosyal medyadan, özellikle Twitter'dan bizi buluyor ve siparişlerini kolayca oluşturuyor. Sabah gün doğarken topladığımız çilekleri birkaç saat içinde evlerine ulaştırıyoruz. Düşünün yediğiniz çilek daha birkaç saat önce tarladaydı. Aracısız çalışmamızın bir diğer avantajı da uygun fiyat politikamız. Dönemine göre değişmekle birlikte çileğin kilosunu 4 bin 500-5 bin CFA'ya (100-120 Türk lirası) satıyoruz."
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyorum"
Ba, üniversite 3. sınıf öğrencisi erkek kardeşinin de tarlada çalıştığını ve toplamda 15 kişiye istihdam sağladığını belirtti.
Tarım sektöründe yeni teknikler öğrenmek istediğinin altını çizen Ba, şunları kaydetti:
"Türkiye ve İsrail gibi tarım alanında öncü ülkelerle çalışarak tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Örneğin; tüm yıl rekolte alabileceğimiz ve rekoltemizi de artırabileceğimiz yöntemleri araştırıyoruz.
Gençlere tavsiyem; tarımı sadece b planı olarak, konfor alanı olarak görmeyin. Bu sektörde neler yapabileceğinizi düşünün. Bu alanda bir şeyler yapabilir, farklı bir yolda ilerleyebilirsiniz. İlla devletten harekete geçmesini beklemeyin. Unutmayın devlet sizsiniz."
Senegal'de tarım sektörü
Senegal Yatırım Ajansı (APIX) verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 60'ı tarımla uğraşıyor. Ülkedeki başlıca tarım ürünleri de yer fıstığı, mısır, pirinç ve domates olarak sıralanıyor.
Senegal, Afrika'da çilek üretiminde Fas, Tunus, Kenya ve Burkina Faso'nun ardından 5'inci sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.