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Ekonomi

Un ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 15 arttı

Türkiye'nin un ihracatı ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1 milyon 800 bin ton düzeyinde gerçekleşti.

Abdulselam Durdak  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Un ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 15 arttı

İstanbul

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) açıklamasına göre, un sektörü yılın ilk yarısını başarıyla tamamladı.

Sektörün ihracatı, ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1 milyon 800 bin ton düzeyinde oldu.

Sektör, söz konusu dönemde 680 milyon dolar gelir elde ederken, en çok ihracatı, Irak, Cibuti ve Suriye'ye yaptı.

"2024'e de iyi bir giriş yaptık"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "2023 yılında 3 milyon 663 bin ton ihracatla rekoru tazeledik. 2023 ihracat anlamında güzel bir yıl olarak kayıtlara geçti. 2024'e de iyi bir giriş yaptık. İlk aylarda ihracattaki yükselişimiz yılın yarısına da yansıdı." ifadelerini kullandı.

İhracatta yeniden dünya şampiyonluğu için önemli yol kat ettiklerini belirten Ulusoy, "Yılı 4 milyon ton un ihracatına karşılık yaklaşık 1 milyar 500 milyon dolar gelirle kapatmayı hedefliyoruz. İlk 6 ayda ihracat yaptığımız ülkelere baktığımız zaman Irak, Cibuti ve Suriye pazarları ön plana çıkıyor." açıklamasında bulundu.

İhracat pazarları göz önüne alındığında geçen yılın aynı dönemine göre Sudan'a ihracatın yüzde 355, Cibuti'ye yüzde 323, Mısır'a yüzde 291 ve Endonezya'ya da yüzde 105 arttığını aktaran Ulusoy, Türkiye'nin geçen yıl buğday üretiminde son 7 yılın rekorunu kırıp 22 milyon ton üretim elde ettiğini, bu sezon da 21 milyon ton buğday üretiminin gerçekleşeceğini ifade etti.

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