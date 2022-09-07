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Ekonomi

Uluslararası Gençlik Zirvesi Y20, bu yıl Endonezya'da yüz yüze yapıldı

Zirvede Türkiye'yi temsil eden delegasyon, Türkiye’nin insani dış politikasını, Türkiye’nin gençlerine ve gençliğe verdiği önemi vurguladı.

Muhammet Tarhan   | 07.09.2022
Uluslararası Gençlik Zirvesi Y20, bu yıl Endonezya'da yüz yüze yapıldı

Ankara

Dünyanın en prestijli ekonomi zirvelerinden biri olan G20 zirvesine bağlı faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Zirvesi Y20, bu yıl Endonezya’da gerçekleştirildi.

Geçen yıl İtalya'da ve 2020'de Suudi Arabistan’da Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Y20 zirvesi, bu yıl yeniden yüz yüze yapıldı.

Endonezya’nın Cakarta ve Bandung şehirlerinde 17-24 Temmuz'da gerçekleşen zirvede Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğundaki Türkiye delegasyonu zirve boyunca küresel sorunları tartışarak Türkiye'yi temsil etti.

Y20 gündemine ilişkin birçok söyleşi programına katılan delegasyon, önemli ziyaretlerde bulundu ve ev sahibi ülke Endonezya ile ilgili tarihi ve kültürel etkinliklere katıldı.

Zirvede Türkiye'yi bu yıl "Sürdürülebilir ve Yaşanılabilir Çevre" alanında Türkiye Delegasyonu Başkanı Berk Cem Tatar, "Gençlik İstihdamı" alanında Berfu Ege Söbe, "Dijital Dönüşüm" alanında Nisanur Kepceler ve "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" alanında Hülya Kösematoğlu temsil etti.

Türkiye delegasyonu zirvede Türkiye’nin insani dış politikasını, Türkiye’nin gençlerine ve gençliğe verdiği önemi ve değerlerine olan bağlılığını anlatırken Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki "Sıfır Atık" ve "Ekolojik Etiketleme" uygulamalarının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki dengeli tutumu da bu yılki sonuç bildirgesine yansıdı.

Y20 Zirvesi sonucunda tüm üyeler tarafından imzalanan sonuç bildirisinde gençlerin zirve boyunca tartıştıkları sorunlara önerdikleri muhtemel çözümler yer aldı.

Bandung şehrinde imzalanan Y20 sonuç bildirisinde dünya gençliği G20 liderlerini dünyada barışın sağlanması adına somut adımlar atmaya çağırdı.

Türk delegeleri zirvede seslerini duyuruyor

Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği (YCDC) Başkanı Serra Diptaş Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endonezya'daki zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı, iklim ve çevre konularının gündeme geldiğini belirterek, Türk delegasyonunun Türkiye'nin bu konulardaki çalışmalarını ve çabalarını anlattığını dile getirdi.

Zirvede Türkiye'de gençlerin sesine kulak verildiği ve onlara birçok imkan sağlandığının gündeme geldiğini kaydeden Diptaş Yaman, buradaki ana amacın gençlerin dinlenmesi olduğunu vurguladı.

Türkiye olarak her yıl bu zirveye delege yolladıklarını aktaran Diptaş Yaman, Türk delegelerin zirvede çok aktif olduğunu ve seslerini duyurduğunu söyledi.

Diptaş Yaman, zirvenin dil bilen ve uluslararası ilişkilere ilgi duyan tüm gençlere açık olduğunu ve her yıl başvuruları çevrim içi aldıklarını belirterek, gençlere katılımcı olmak için başvurmaları çağrısında bulundu.

Y20 Zirvesi, gençlerin dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli küresel sorunlar hakkında görüşlerini ve ülkelerin pozisyonlarını uluslararası bir platformda ortaya koymaları ve seslerini tüm dünyaya duyurabilmeleri için benzersiz bir fırsat sağlıyor.

Y20 Zirvesinin gelecek yıl Hindistan’da yapılması planlanıyor.

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