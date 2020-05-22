Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
102,838.70
Altın
1,737.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ulusal varlık fonlarının önemi salgınla birlikte arttı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, koronavirüs sonrası dönemde ulusal varlık fonlarının ülke ekonomilerinde daha önemli bir yere sahip olacağını, 3 ila 5 yıl içinde fonların kritik yatırımlarda yer alacağını belirtti.

Aysu Biçer   | 22.05.2020
Ulusal varlık fonlarının önemi salgınla birlikte arttı Fotoğraf: Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı

Ankara

ANKARA (AA) - Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, koronavirüs sonrası dönemde ulusal varlık fonlarının ülke ekonomilerinde daha önemli bir yere sahip olacağını, 3 ila 5 yıl içinde fonların kritik yatırımlarda yer alacağını belirtti.

Sönmez, CNBC'ye verdiği röportajda gelecek dönemde devlet yatırımlarının arttığı ve bunların nasıl yönetildiği konusunun da önemli olduğu bir döneme girileceğini vurguladı.

"TVF olarak geçen hafta kamu bankalarına 3 milyar dolar sermaye artırımında görev aldık" diyen Sönmez, fonun bu zorlu süreçte önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Sönmez, nisan ayında Meclis Genel Kurulunda kabul edilen geçen kanun değişikliğinin de TVF'ye salgın sürecinde sermaye ya da nakit akışı sıkıntısı yaşayan şirketlere ortak olma işlemlerinde muafiyetler sağladığını hatırlattı.

Bu sayede büyük ölçekli ve stratejik kurumlardan sermaye çıkışını önleneceğine dikkati çeken Sönmez, koronavirüs krizine karşı hızlı aksiyon aldıklarını belirtti.

Yeni yasa değişikliğiyle TVF kamu yararına stratejik şirketlerin kontrolünü tek başına ya da mevcut ortaklarla beraber alabilecek. Yasa ile TVF’nin bir şirketi satın alması veya ortak olması işlemlerine, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümlerinden muafiyet sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 420 kişi öldü
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı
Araştırma: Çocuk ve gençlerin Kovid-19'a yakalanma riski yetişkinlerden yarı yarıya daha az
İtalya'da Kovid-19 salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 36 bini aştı

Benzer haberler

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 420 kişi öldü

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 420 kişi öldü

Silivri Cezaevi'nde 82 hükümlü/tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya'da Kovid-19 salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 36 bini aştı

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 36 bini aştı
Ulusal varlık fonlarının önemi salgınla birlikte arttı

Ulusal varlık fonlarının önemi salgınla birlikte arttı
GÜBRETAŞ salgın döneminde satışlarını artırdı

GÜBRETAŞ salgın döneminde satışlarını artırdı