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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'nde konuşuyor
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz

Bakan Uraloğlu, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ruhuna uygun, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma ağlarımızı yaygınlaştırıyor, kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz"dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kentsel hareketlilikte sürdürülebilirliği önemsediklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma yatırımlarımızın merkezine vatandaşımızın konforunu ve sağlığını koyuyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ruhuna uygun olarak, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma ağlarımızı yaygınlaştırıyor, kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyor, Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı'nda olduğu gibi bisiklet ve yürüyüş yollarıyla şehirlerimize nefes aldırıyoruz. Sürdürülebilir ulaştırma yatırımlarıyla Türkiye hızlanıyor."

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