Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 2025 yılında kabotaj firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu taşınmıştır Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır." dedi.

Bakan Uraloğlu, GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir yandan demir yoluyla Avrupa'yı birbirine bağlarken, diğer yandan deniz ulaşımını modernize ederek tarihin en şanlı sayfalarının yazıldığı bu yarımadaya yaraşır eserler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Alana gelişinde kendisine seslenen balıkçıların barınak talebine değinen Uraloğlu, "Bu balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarını tespit eden Tarım ve Orman Bakanlığımızdır. Müracaatları aldık, ben size bu konuyla ilgilenme sözü vereyim." diye konuştu.

Uraloğlu, GESTAŞ'ın özel sektör dinamizmiyle hayata geçirdiği Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin açılışını yaptıklarını belirterek "Bu modern iskele, 43 bin metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 tır ve 340 araçlık park alanı ile 215 metrekarelik ferah yolcu salonuyla Lapseki-Gelibolu hattına yepyeni bir soluk getirecek. Yaya ve araçlı yolcularımıza çok daha hızlı, konforlu ve güvenli bir hizmet sunacaktır." ifadelerini kullandı.

"Mavi vatanımız, köklü kültür, ekonomik güç ve geleceğe açılan önemli kapılardan biridir"

Denizciliğin yalnızca bir ulaşım modu olmadığını belirten Uraloğlu, "Mavi vatanımız, köklü bir kültür, ekonomik güç ve geleceğe açılan en önemli kapılardan biridir. Bu anlayışla Bakanlığımız, denizcilik altyapımızı güçlendirmeyi ve sektörün rekabet gücünü artırmayı öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır." dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 24 yılda denizcilik sektöründe çok önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına bir de Ege'den Aliağa'yı ekledik. Bu başarımızı, Türk denizciliği açısından adeta sınıf atlatan tarihi bir başarıyla daha taçlandırdık. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Türkiye artık, lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü dalgalandırıyor.”

"GESTAŞ, Bakanlığımızın güvenilir yol arkadaşı olarak öne çıkmaktadır"

Kabotaj hatlarında yolcu ve araç taşımacılığının büyük önem taşıdığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır. GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup, sektördeki payı yolcu taşımalarında yüzde 4,86, araç taşımalarında ise yüzde 22,50 olarak gerçekleşmiştir. GESTAŞ, Bakanlığımızın denizcilik alanındaki önemli bir partneri ve güvenilir bir yol arkadaşı olarak öne çıkmaktadır. GESTAŞ, özellikle Çanakkale Boğazı'nda sunduğu kaliteli hizmetle hem yolcularımızın konforunu artırmakta hem de bölgemizin ulaşım ekosistemine önemli katkı sunmaktadır."

Uraloğlu, Bakanlık olarak Çanakkale'de denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktararak, Kepez Limanı'nı 2005 yılında kamu-özel işbirliği modeliyle işletmeye aldıklarını, Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii inşasına devam ettiklerini belirtti.

Son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'ye yaklaşık 271 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Uraloğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtıklarını hatırlattı.

Uraloğlu, açıldığı günden bu yana Çanakkale nüfusunun 22 katından fazla, yaklaşık 13 milyon aracın köprüden geçiş yaptığını belirterek, 2022 yılında açılışlarını gerçekleştirdikleri Troya ve Assos tünellerinin Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olduğunu kaydetti.

Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği düzenlenmek için Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimini bölünmüş yol haline getirdiklerini belirten Uraloğlu, Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa ettikleri Eceabat tünellerini de açtıklarını, Gelibolu-Eceabat Yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, yaklaşık 2 yıl önce Bayramiç-Etili Çevre Yolları'nı açarak Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttiklerini, Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi'ne ve Sarıcaeli köyüne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladıklarını anımsattı.

Geçen yıl da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Uraloğlu, bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşımın 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşeceğini ifade etti.

"Kınalı-Malkara Otoyolu kesintisiz otoyol bağlantısı sağlayacak"

Bakan Uraloğlu, "Daha da önemlisi Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak." dedi.

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu güçlendirmek için Marmara Otoyol Ringi kapsamında Marmara Denizi'nin çevresinde toplam 1255 metre uzunluğunda bir otoyol ağı planladıklarını anlatan Uraloğlu, Marmara Otoyol Ringi'nin 925 kilometrelik kesiminin ise halen trafiğe hizmet ettiğini belirtti.

Uraloğlu, Marmara Ringi'nin, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde de önemli bir rol oynadığına değinerek, "Bir önemli faydası daha olacak ki Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanmasıyla sadece ulaşım süreleri dramatik şekilde kısalmayacak, aynı zamanda olası bir İstanbul depremi senaryosunda İstanbul'un batı yakasının tahliyesinde 1915 Çanakkale Köprüsü çok daha etkin ve kritik bir rol üstlenecek. Böylece insanımızın can ve mal güvenliği adına da stratejik bir sigorta oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

İskelede 4 yanaşma rampası bulunuyor

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Yeni Gelibolu İskelesi'nin yapımına İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında başlandığını ve 310 milyon lira harcandığını, 2023 yılında altyapısının tamamlandığını aktardı.

Yaklaşık 2 yıl kadar atıl kalan bu altyapının faaliyete geçirebilmesi için 2025 yılında üstyapı ihalesinin GESTAŞ tarafından ihale edildiğini aktaran Toraman, yaklaşık 26 milyonluk bir harcamayla üstyapı inşaatının da tamamlandığını, hem altyapı için hem de üst yapı için İl Özel İdare ve GESTAŞ tarafından yaklaşık 350 milyon liralık harcama yapıldığını söyledi.

Toraman, yaklaşık 43 bin metrekarelik sahaya sahip iskelede 4 yanaşma rampası, 550 aracın üzerinde park alanı, 3 bin metrelik peyzaj uygulamasının bulunduğunu aktardı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de iskelenin kullanıma girmesiyle Gelibolu öneminin daha da artacağını vurguladı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da yeni feribot iskelesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan tarafından GESTAŞ Genel Müdürü Hasan Yürükçü'ye işletme izin belgesi verildi. Vali Toraman da Bakan Uraloğlu'na gemi maketi ile hatıra bileti hediye etti.

Beraberindekilerle kurdele keserek yeni iskeleyi hizmete açan Bakan Uraloğlu, gece saat 00.00’da faaliyete geçecek iskelenin yarın yayalara ücretsiz olacağını belirtti.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Osman Boyraz ile Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ilgililer katıldı.