Dolar
28.81
Euro
31.43
Altın
1,998.82
ETH/USDT
1,987.10
BTC/USDT
36,404.00
BIST 100
8,046.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'teki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR-
logo
Ekonomi

Ulaştırma alanındaki bazı AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle yürüttüğü ulaştırma alanındaki AR-GE projeleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Ulaştırma alanındaki bazı AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığın kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle ulaştırma alanında yürüttükleri AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'İsrail Devleti'nin Gazze'yi insansız hale getirme politikasına eyvallah edemeyiz, etmeyeceğiz'
Dışişleri Bakanlığı: Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA'nın 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak

Benzer haberler

Ulaştırma alanındaki bazı AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek

Ulaştırma alanındaki bazı AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek

Türkiye "akıllı ulaşım" yolunda "otonom sürüş" teknolojileriyle ilerleyecek

Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak

Ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
"Çevre dostu" kıyı tesislerine "yeşil liman sertifikası" verilecek

"Çevre dostu" kıyı tesislerine "yeşil liman sertifikası" verilecek
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek

İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet