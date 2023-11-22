Ulaştırma alanındaki bazı AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle yürüttüğü ulaştırma alanındaki AR-GE projeleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bakanlığın kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle ulaştırma alanında yürüttükleri AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.