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Ekonomi

Ukrayna, liman kenti Odessa'yı EXPO-2030 Dünya Fuarı’na ev sahipliği için aday gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’nın EXPO-2030 Dünya Fuarına ev sahipliği yapmak için aday olduğunu bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 29.11.2022
Ukrayna, liman kenti Odessa'yı EXPO-2030 Dünya Fuarı’na ev sahipliği için aday gösterdi Fotoğraf: Gian Marco Benedetto/AA

Ukraine

Zelenskiy, çevrim içi katıldığı Uluslararası Sergiler Bürosu’nun oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın 2030 Dünya Fuarı için adaylığını açıklamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Özellikle Expo Dünya Fuarı’na ev sahipliği için Odessa’yı aday olarak göstermenin tüm Karadeniz'in temsil edilmesi anlamına geldiğini belirten Zelenskiy, “Böyle bir kent belki ilk kez bir dünya fuarına ev sahipliği yapıyor olabilir ama bu şehrin dünya ile asırlık bağları var. 2030’da Ukrayna ve Odessa’yı ziyaret ettiğinizde sadece bir ülkenin veya şehrin değil tüm insanlığın potansiyelini, gücünü, özgürlüğünü ve kültürünü hissedebileceksiniz.” dedi.

Zelenskiy, Karadeniz bölgesinin dünyadaki istikrarın en önemli garantörlerinden biri olduğuna ve Odessa limanının çalışmasının onlarca ülkenin refahını koruduğuna dikkati çekerek, “2030’da Ukrayna’daki toparlanma süreci önemli sonuçlar gösterdiğinde ve tüm halklar barış ve güvenlik, kalkınma ve daha iyi bir gelecek için iş birliği yaptığında insanlığın neler yapabileceğini Ukrayna’da görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

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