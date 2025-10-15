Dolar
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 16 milyon 89 bin 450 oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 89 bin 450 kişiye çıktı.

Zeynep Duyar  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 16 milyon 89 bin 450 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ağustos 2024'te 15 milyon 904 bin 602 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken inşaatta yüzde 7,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,6 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzdesel değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaatta yüzde 0,4 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,2 artış gösterdi.

