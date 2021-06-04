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Ekonomi

Üç 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süresi uzatıldı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fırat Taşdemir   | 04.06.2021
Üç 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süresi uzatıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süresi 8 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

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