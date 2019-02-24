Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, maliyeti düşük uzun vade imkanının iç turizmi ciddi anlamda hareketlendireceğini belirterek, "İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkanı olacak. İnşallah bu kararla fiyatların artmasından gelen dezavantajı biraz avantaja çevirme imkanımız olacak." dedi.

Bağlıkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak." yönündeki açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

BDDK'nın önemli bir çalışma yaptığını anlatan Bağlıkaya, döviz fiyat avantajından dolayı yurtdışı turist potansiyeli arttığı zaman kapasitenin önemli bir bölümünün yabancı turiste yöneldiğini belirti.

"Dolayısıyla yerli pazar için fiyatlar biraz yukarıda kalıyor. Yerli turizmin hareketlenmesi için taksit sayısının artırılması talebimiz zaten vardı, bu gerçekleşti. İnşallah, faiz oranlarıyla ilgili de birkaç talebimiz var çünkü 9 taksitten 12'ye çıkmasının masrafı veya maliyetinin turiste, müşteriye, yolcuya yansımaması gerekiyor ki o taksit hayra vesile olsun." diyen Bağlıkaya, yüksek faizlerle taksit yapıldığında bir anlamının kalmayacağını bildirdi.

Bağlıkaya, taksitlerde yüksek faiz olmaması için pazartesi veya salı günü yetkililerle bir araya gelerek, konuyu ileteceklerini ifade etti.

"İç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecek"

Söz konusu taksit sayısının artırılması kararının turizm sektörüne pozitif yansıyacağına dikkati çeken Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Taksit sayısının yüksek olması turizme pozitif yansıyacak ama maliyetinin düşük olması gerekiyor. Maliyeti düşük uzun vade, iç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecektir. İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkanı olacak çünkü daha uzun vadede ödeme imkanı var. İnşallah bu kararla, fiyatların artmasından gelen dezavantajı biraz avantaja çevirme imkanımız olacak."

Turizmdeki 2023 için hedefin "70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir" olarak revize edildiğine değinen Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizmden elde edilen gelirin artırılması için yapılması gerekenleri belirlediğini söyledi.

İlk etapta sezonu uzatmak gerektiğine işaret eden Bağlıkaya, "Yüksek harcama kapasitesine sahip turist ürünlerini çoğaltmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Turizmden gelirimiz inşallah yavaş yavaş yukarıya çıkacak." dedi.