TÜRKSAT ve ROKETSAN uydu haberleşme çözümü hizmet alımında işbirliğine gitti

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında, TÜRKSAT ve ROKETSAN arasında, uydu haberleşme çözümü hizmet alımı konusunda işbirliğine gidildi.

Söz konusu işbirliğine ilişkin anlaşmayı TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci imzaladı.

Atalay, buradaki konuşmasında, ROKETSAN ile yaptıkları birçok çalışmanın bir aşamasını bugün imza altına aldıklarını ifade ederek, "ROKETSAN'ımızın projelerindeki kapasitemizi ve yetkinliğimizi kullanmak üzere işbirliği anlaşması imzaladık. Her iki şirketimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İkinci de TÜRKSAT gibi köklü bir kurumla işbirliği yapmanın ROKETSAN'ın savunma sanayisi alanındaki gücüne güç katacağını belirterek, "ROKETSAN'ın da ilgi alanına giren uyduların fırlatılması konusunda TÜRKSAT ile çok daha derin işbirliklerini hayata geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.