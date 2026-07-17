Turkon Line'ın LNG'li konteyner gemisi "Kaşif Kalkavan" Hindistan hattında göreve başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaşif Kalkavan, çoklu alternatif yakıt kullanım altyapısı, çevreci teknolojileri ve modern operasyon kabiliyetiyle Türk denizcilik sektöründe yeni nesil gemiler arasında öne çıkıyor.

Türkiye'de inşa edilen ilk ve en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yakıtlı konteyner gemisi olma özelliğini taşıyan Kaşif Kalkavan, 4 bin TEU taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor.

LNG başta olmak üzere beş farklı yakıt tipiyle çalışabilen gemi, değişen operasyonel koşullara hızlı uyum sağlayarak esneklik ve verimlilik sunuyor.

Bünyesinde yer alan Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) ve "scrubber sistemleri" sayesinde uluslararası çevre standartlarına tam uyum sağlayan gemi, emisyonların azaltılmasına katkı sunarak sürdürülebilir deniz taşımacılığı vizyonunu da güçlendiriyor.

Uluslararası denizcilik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik dönüşüm hız kazanırken, Kaşif Kalkavan'ın söz konusu dönüşümün Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden biri olması hedefleniyor.

Geminin ismi ise merhum Kaşif Kalkavan'ın anısını yaşatıyor. Türkiye'de inşa edilen ilk ve en büyük LNG yakıtlı konteyner gemisine kendisinin adının verilmesi, şirketin inovasyon, mühendislik ve sürdürülebilirlik vizyonunun simgesi niteliği taşıyor.

Hindistan hattındaki büyümenin yeni gücü

Turkon'un geçen yıl hizmete aldığı Hindistan servisi, kısa sürede şirketin en stratejik ticaret hatlarından biri haline geldi. Türkiye, Kızıldeniz, Avrupa ve Hindistan limanlarını birbirine bağlayan servis, aynı zamanda Turkon'un Amerika ağıyla birleşerek Amerika'dan Hindistan'a uzanan önemli bir ticaret koridoru oluşturuyor.

Dünya ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Hindistan'ın yükselen üretim ve tüketim kapasitesi, bölgeyi küresel lojistik açısından her geçen gün daha kritik bir konuma taşırken, Kaşif Kalkavan'ın filoya katılması Turkon'un bu pazardaki büyüme stratejisine katkı sağlıyor.

Yeni gemiyle şirket, operasyonel verimliliğini artırırken, müşterilerine daha yüksek kapasite, daha çevreci taşımacılık ve daha güçlü servis sürekliliği sunmayı hedefliyor.

Hindistan hattında stratejik yatırım

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkon Line Üst Yöneticisi (CEO) Alkın Kalkavan, Kaşif Kalkavan'ın yalnızca filoya katılan yeni bir gemi olmadığını, şirketin uzun vadeli büyüme vizyonunun önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Kalkavan, geminin, Turkon Holding iştiraklerinden olan Sedef Tersanesi'nde inşa edilen 4 bin TEU kapasiteli iki yeni "baby panamax" konteyner gemisinin ilki olduğunu kaydetti.

Yatırımlarının Türk mühendisliğini ve tersanecilik kabiliyetini ileri çevre teknolojileriyle buluşturduğuna dikkati çeken Kalkavan, geminin yalnızca filo kapasitelerini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir deniz taşımacılığı vizyonlarını da güçlendirdiğini anlattı.

Kalkavan, Hindistan servisinin kısa sürede şirketin en stratejik hatlarından biri haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa, Kızıldeniz ve Hindistan'ı kapsayan bu servis, Amerika hattımızla entegre çalışarak Asya, Avrupa ve Amerika arasında çift yönlü ve kesintisiz bir ticaret koridoru oluşturuyor. Kaşif Kalkavan'ın Hindistan hattımıza dahil olmasıyla birlikte müşterilerimize daha yüksek kapasite, daha çevreci operasyonlar ve daha güvenilir hizmet sunacağız. Bu yatırımın, hem küresel büyüme stratejimize hem de Türk denizciliğinin uluslararası rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."