Körfez'deki savaşın başlamasının ardından Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için yaptığı ödemeler yıllık bazda yüzde 26 gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'den gayrimenkul edinimi için ödediği tutar yüzde 28,3 artış gösterdi.

Türklerin yurt dışı konut alımı gerilerken yabancıların Türkiye'ye ilgisi arttı Körfez'deki savaşın başlamasının ardından Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için yaptığı ödemeler yıllık bazda yüzde 26 gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'den gayrimenkul edinimi için ödediği tutar yüzde 28,3 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2025'te 2 milyar 675 milyon dolarla rekor kırmıştı.

Söz konusu rakam ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 artarak 208 milyon dolara, şubatta ise yüzde 18,4 yükselişle 225 milyon dolara ulaşmıştı. ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Körfez ülkelerinin etkilenmesine yol açan savaşın ardından mart itibarıyla yurt dışından konut alımında düşüş yaşandı.

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar martta yıllık bazda yüzde 18 düşüşle 187 milyon dolara, nisanda yüzde 19,4 azalışla 187 milyon dolara, mayısta ise yüzde 40 gerilemeyle 143 milyon dolara indi.

Mayısta görülen 143 milyon dolarlık rakam son 29 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Ondan önceki en düşük rakam 122 milyon dolarla Ocak 2024'te görülmüştü. Körfez'deki savaşın etkilerinin hissedildiği mart, nisan ve mayıs dönemi ele alındığında söz konusu rakamın yüzde 26 azalarak 517 milyon dolara gerilediği görüldü.

Yabancılara gayrimenkul satışından elde edilen gelir yüzde 28,3 arttı

Mart, nisan ve mayıs aylarında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'den gayrimenkul edinimi için ödediği rakam yıllık bazda yüzde 28,3 artarak 590 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu rakam martta yüzde 62,4 artışla 242 milyon dolara, nisanda yüzde 17,1 yükselişle 164 milyon dolara, mayısta ise 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen yüzde 7,6 artışla 184 milyon dolara ulaştı.

"Dubai ve Yunanistan'dan alımlar azaldı"

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Başkanı Bayram Tekçe, verilere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Türklerin yurt dışında en çok konut aldığı lokasyonların başında Dubai ve Yunanistan'ın geldiğini söyledi.

Körfez'deki savaşa ve Yunanistan'ın son aylardaki Türkiye'ye karşı tutumuna dikkati çeken Tekçe, "Martta Dubai'ye başlayan saldırılar bu pazardan alımları neredeyse durdurdu. Bu durum da satışların azalmasına neden oldu. Ayrıca Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik olumsuz tavırları ile İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile işbirlikleri, adalara asker yerleştirme ve silahlandırma girişimleri de Türklerin bu ülkede konut alma iştahını olumsuz etkiledi." dedi.

Tekçe, yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımının artmasına da değinerek, Rusya vatandaşlarının geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla alım yaptığını, bunda bazı bürokratik engellerin kolaylaştırılmasının da etkili olduğunu sözlerine ekledi.

"Son dönemde uygulanan ekonomi politikaları yurt içi yatırıma teşvik etti"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu da Körfez'deki savaşın ardından yatırımcıların genel olarak yurt dışı alımlara karşı daha temkinli hareket ettiğini ve yatırım kararlarını ertelediğini belirterek, "Bu durum en belirgin şekilde Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Dubai pazarında hissedildi. Ancak savaş ve risk algısı sadece Dubai özelinde değil, genel olarak yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının tamamında geçici bir çekingenlik oluşturdu." dedi.

Bu düşüşün geçici olduğunu düşündüklerini aktaran Ustaoğlu, yatırımcıların yurt dışı yatırım planlarından vazgeçmediğini, yalnızca belirsizliklerin azalmasını beklediklerini söyledi.

Ustaoğlu, Türkiye'de son dönemde uygulanan ekonomi politikalarının ve finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımların yatırımcıların bir bölümünün yurt dışı yerine iç piyasadaki fırsatlara yönelmesini desteklediğini vurguladı.

"Körfez ülkeleri ve Rusya'dan ilgi artmış durumda"

Burak Ustaoğlu, yabancıların alımlarındaki artışa ilişkin, Türkiye'nin onlar açısından hala önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, döviz bazında bakıldığında konut fiyatlarının birçok ülkeye göre hala cazip seviyelerde olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin son dönemde ekonomide attığı adımların ve uluslararası arenada sergilediği güçlü diplomatik performansın ülkeye yönelik güven algısını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Ustaoğlu, "Bu durum, Türkiye'nin istikrarlı ve güven veren bir ülke olduğu algısını güçlendirirken, yabancı yatırımcıların da Türkiye'yi daha yakından takip etmesini sağladı." diye konuştu.

Ustaoğlu, şu anda Türkiye gayrimenkul piyasasında önemli bir fiyat avantajının oluştuğunu belirterek, talebin yavaşlaması nedeniyle birçok inşaat firmasının tamamlanmış ve hemen teslim edilebilen konutlarını oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa sunduğunu, bu durumun özellikle uzun vadeli yatırım yapanlar için önemli bir fırsat oluşturduğunu bildirdi.

Burak Ustaoğlu, "Son dönemde özellikle Körfez ülkeleri, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen yatırımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz." dedi.