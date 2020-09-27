Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2020, son gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Ekonomi

Türkiye'ye bu yaz en çok Alman turist geldi

Türkiye'yi, ocak-ağustos döneminde 7 milyon 255 bin 107 yabancı turist ziyaret etti. Turistlerin geldiği ülkeler arasında 789 bin 602 kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 27.09.2020
Türkiye'ye bu yaz en çok Alman turist geldi

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin ardından uçuşların açılmasıyla turistler, haziran ortasından itibaren Türkiye'deki gözde turizm destinasyonlarına gelmeye başladı.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı sınır giriş çıkış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Kovid-19 sebebiyle yüzde 76,6 azalışla 7 milyon 255 bin 107 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ocak-ağustos arasında yurt dışında ikamet eden 2 milyon 16 bin 553 Türk vatandaşının da ana vatana gelmesiyle toplam 9 milyon 271 bin 660 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

En çok ziyaretçi ağustosta

Yılın 8 aylık döneminde en çok ziyaretçi 789 bin 602 kişi ile Almanya'dan gelirken, turist gönderen ülkeler sıralamasında 772 bin 686 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 532 bin 417 kişi ile Bulgaristan üçüncü oldu.

Bu ülkeleri 520 bin 833 ziyaretçi ile Ukrayna, 465 bin 180 kişi ile İngiltere takip etti.

Ülkeye gelen 7 milyon 255 bin 107 yabancı ziyaretçinin, 2 milyon 962 bin 396'sı haziran-ağustos dönemini kapsayan 3 aylık sürede Türkiye'ye giriş yaptı.

Turistlerin 214 bin 768'i haziranı, 932 bin 927'si temmuzu, 1 milyon 814 bin 701'i de ağustosu tercih etti.

Alman ve Rus turistlerin büyük bir kısmı Antalya kıyılarında, İngiliz turistler de Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası sahillerinde konaklamayı seçti.

Türkiye'de yabancı ziyaretçinin en fazla olduğu ağustosta, en çok giriş yapılan iller de Antalya, İstanbul ve Muğla olarak sıralandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman aşı üretimine hazır
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti
Kovid-19 sağlıkta 'dijitalleşme'yi hızlandırdı
Koronavirüsü atlatan doktor verdiği mücadeleyi gözyaşları içinde anlattı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 33 milyon 62 bini aştı

Benzer haberler

Türkiye pandemi sürecinde dünya turizmine 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' ile örnek oldu

Türkiye pandemi sürecinde dünya turizmine 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' ile örnek oldu

Türkiye'ye bu yaz en çok Alman turist geldi

'Denizin peribacaları' görenleri büyülüyor

Turizmin 'gözde' havalimanlarından yaz döneminde 13,5 milyon yolcu uçtu

Turizmin 'gözde' havalimanlarından yaz döneminde 13,5 milyon yolcu uçtu

İngilizlerin sonbahar tercihi Türkiye

İngilizlerin sonbahar tercihi Türkiye
'Güvenli tatil' ile yabancı rakiplerini geride bıraktı

'Güvenli tatil' ile yabancı rakiplerini geride bıraktı