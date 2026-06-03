Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından Amsterdam’da düzenlenen resepsiyonda yerli ve uluslararası yatırımcılar bir araya gelirken Türkiye ile Hollanda arasındaki işbirliği fırsatları ele alındı.

Türkiye'nin yatırım potansiyeli Amsterdam'da uluslararası yatırımcılara anlatıldı Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından Amsterdam’da düzenlenen resepsiyonda yerli ve uluslararası yatırımcılar bir araya gelirken Türkiye ile Hollanda arasındaki işbirliği fırsatları ele alındı.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla başlattığı “20 Years of Excellence” kampanyasını, yerli ve uluslararası yatırımcılar ile ekosistem paydaşlarını bir araya getiren resepsiyonlarla dünyanın dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

Türkiye’nin küresel yatırım ortamındaki başarısının, ikili ekonomik ilişkilerin ve geleceğe yönelik yatırım fırsatlarının ele alındığı resepsiyonların sonuncusu, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği işbirliğiyle Amsterdam’da gerçekleştirildi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki güçlü ilişkilerin ve yatırım fırsatlarının ele alındığı etkinlikte, uluslararası yatırım ekosistemini etkileyen mevcut belirsizlik ve kriz ortamına rağmen Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

“Türkiye ile Hollanda arasında işbirliği potansiyeli yüksek”

Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, kurulduğu 2006 yılından bu yana uluslararası yatırımcı ağını güçlendirmek ve Türkiye’yi küresel yatırım ekosisteminde güvenilir bir marka olarak konumlandırmak amacıyla bölge ve ülke bazlı özelleştirilmiş çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yatırım fırsatlarını uluslararası arenada başarıyla tanıtmaya devam ettiklerini anlattı.

Türkiye’nin sunduğu güçlü yatırım ortamına işaret eden Dağlıoğlu, “Sürdürülebilir ekonomik büyüme performansı, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumu Türkiye’yi uluslararası yatırımcılar açısından cazip kılan temel unsurlar arasında yer alıyor.” ifadesini kullandı.

Dağlıoğlu, Türkiye’nin geçmişte yalnızca bir geçiş noktası olarak görülürken bugün bölgesel bir üretim, lojistik ve yatırım merkezi haline geldiğinin altını çizerek, yatırım ortamını daha da güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yeni vergi düzenlemesi ve yatırım teşvik paketi hakkında bilgi verdi.

Girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalara değinen Dağlıoğlu, startup ve scale-up şirketlerinin büyümesini desteklemeyi öncelikli hedefler arasında gördüklerini bildirdi.

Dağlıoğlu, “Türkiye ile Hollanda arasındaki köklü ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine önem veriyoruz. İki ülke arasında yatırım, ticaret ve teknoloji alanlarındaki işbirliği potansiyeli yüksek.” değerlendirmesinde bulundu.

“İşbirliğimizde yenilenebilir enerji giderek daha önemli bir yer tutuyor”

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da iki ülke arasında güçlü ekonomik ve yatırım ilişkileri bulunduğunu belirterek, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve yüksek teknoloji alanlarının bu işbirliğinde giderek daha önemli bir yer tuttuğunu bildirdi.

Dijitalleşme, veri yönetimi ve temiz enerji dönüşümünün yeni yatırım fırsatları oluşturduğuna dikkati çeken Yazgan, özellikle yüksek teknoloji ve inovasyon odaklı sektörlerde geliştirilecek ortaklıkların Türkiye-Hollanda ilişkilerine önemli katkı sağlayacağını anlattı.

“Türkiye bizim için stratejik öneme sahip pazarlardan”

SHV Energy Üst Yöneticisi (CEO) Patrick van der Voort ise şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinin 1961 yılına dayandığını anımsatarak, Türkiye’nin kendileri için stratejik öneme sahip pazarlardan olduğunu vurguladı.

Türkiye’de enerji sektörünün gelişimine uzun yıllardır katkı sunduklarını kaydeden van der Voort, şirketin LPG dolum tesisleri, oto gaz istasyonları, depolama ve dağıtım altyapısına yaptığı yatırımlarla milyonlarca müşteriye hizmet verdiğini anlattı.

Türkiye operasyonlarının SHV Energy’nin küresel faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten van der Voort, ülkede geliştirilen birçok yenilikçi uygulama ve çözümün daha sonra diğer pazarlarda da hayata geçirildiğini, 700’den fazla doğrudan çalışanı ve yaklaşık 10 bin kişiye ulaşan dolaylı istihdam etkisiyle Türkiye ekonomisine ve sanayisine katkı sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

Transmark Renewables Üst Yöneticisi (CEO) Frederik Kam da Türkiye’de yatırımcı olarak iş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken yaptıkları yatırımlara ilişkin detaylar paylaştı.

Türkiye’de girişimci iş ruhunun ve başarı odağının bulunduğunu aktaran Kam, inşaat ve kazı alanlarında gelişmiş teknik beceri ve kabiliyetlerin de kararlarını ve yatırım sonrası süreçlerini kolaylaştırdığını anlattı.

Kam, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin destekleriyle Türkiye’de yatırım kararı sonrasındaki süreçlerin kolaylaştığını kaydederek, Türkiye’nin gelecek 10-20 yılda enerji ihracatçısı konumuna ulaşma yönünde ilerlediğini, bunun bir devrim olacağına inandığını aktardı.

İki ülkeden yatırımcılar katıldı

Konuşmaların ardından gerçekleşen resepsiyonda katılımcı şirketler konuşmacılarla ve diğer katılımcılarla ağ kurma imkanı buldu.

Hollanda’nın Türkiye’deki mevcut yatırımcıları başta olmak üzere iki ülkeden iş insanları ve bürokratların katıldığı etkinlikte, AkzoNobel, Philips, Vattenfall, Corendon, Verder, Rijk Zwaan, Raben Group gibi şirketlerin üst düzey temsilcileri ile ING, Abn Amro ve Bunq gibi finans sektörü temsilcileri de yer aldı.