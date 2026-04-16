Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı ilk çeyrekte yüzde 24 büyüdü Türkiye'den ocak-mart döneminde 54 ülkeye yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatından 835 milyon 900 bin dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı.

Geçen yıl ocak-martta 672 milyon 993 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı dönemde 835 milyon 900 bin dolara yükselten sektör temsilcileri, 54 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderdi.

Otomotiv sektörünün toplam ihracatından yüzde 8,44 pay alan otobüs, minibüs ve midibüs üreticileri, bu dönemde en fazla ihracatı Fransa'ya yaptı.

Fransa'ya geçen yılın ocak-mart döneminde 135 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 7 artışla 144 milyon 191 bin dolara çıktı.

En büyük ikinci pazar olan Almanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 14,4 düşüşle 120 milyon 416 bin dolardan 103 milyon 90 bin dolara geriledi.

Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya ise ihracat yüzde 81,5 artışla 39 milyon 77 bin dolardan 70 milyon 958 bin dolara ulaştı.

İspanya'ya yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da yüzde 90'lık artışla 26 milyon 393 bin dolardan 50 milyon 226 bin dolara çıktı.

Birleşik Arap Emirliklerine yüksek oranlı ihracat artışı

Beşinci sırada bulunan Polonya'ya ihracat yüzde 14,4 düşüşle 44 milyon 281 bin dolar, altıncı sıradaki Birleşik Krallık'a ihracat ise yüzde 34,4 azalışla 42 milyon 151 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-mart döneminde sadece 329 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu yılın aynı döneminde yüzde 11 bin 737 artışla 38 milyon 944 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Romanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk çeyrekte yüzde 81,2 artışla 21 milyon 171 bin dolardan 38 milyon 359 bin dolara yükseldi. Bu tutarla Romanya, en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 8'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart aylarında otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında 2025'in aynı dönemine göre Portekiz yüzde 83 yükseliş ve 30 milyon 927 bin dolarla dokuzuncu ve Çekya yüzde 175 artış ve 29 milyon 311 bin dolarla onuncu sırada bulunuyor.

Geçen yıl ilk çeyrekte ihracat yapılmayan Danimarka'ya bu yılın aynı döneminde 6 milyon 757 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.