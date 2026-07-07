Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,8 arttı

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 14 milyon 112 bin dolarlık pul biber ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyon 143 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,8 artarak 7 milyon 486 bin dolara çıktı.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 560 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 994 bin dolarla İngiltere, 934 bin dolarla Hollanda izledi.

"Güvenin ve ilginin giderek arttığını ortaya koyuyor"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatında son yıllarda yakalanan büyüme ivmesinin, 2026'nın ilk 6 ayında da devam etmesinin memnuniyet verici bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Son yıllarda ihracatını istikrarlı şekilde artıran pul biber sektörünün, 2026'nın ilk yarısında da büyümesini sürdürmesinin, önümüzdeki döneme yönelik beklentileri olumlu yönde etkilediğini aktaran Kızıldemir, şunları kaydetti:

"Başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi, pul biber üretiminde önemli bir merkez konumuna gelmiştir. Bölgemizde büyük emekle yetiştirilen ve işlenen pul biberler bugün dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaşıyor. 'En tatlı acı' olarak nitelendirdiğimiz isotu tadanlar, eşsiz aroması ve lezzeti sayesinde bu üründen kolay kolay vazgeçemiyor. Her yıl artan ihracat rakamları da bunun en somut kanıtı. 2026'nın ilk altı ayında 78 ülkeye gerçekleştirilen ihracat, ürünümüze duyulan güvenin ve ilginin giderek arttığını ortaya koyuyor. Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi güçlü pazarlarda elde edilen başarı, Türk pul biberinin uluslararası pazardaki yerini daha da sağlamlaştırmaktadır."

Kızıldemir, pul biberin Türkiye'nin önemli gastronomi ürünlerinden biri olduğunu ve bu ürünün değerinin ilerleyen yıllarda daha da artacağını ifade ederek, bu durumun ülke ekonomisi açısından da olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Üreticinin emeği, sanayicinin yatırımı ve ihracatçının pazarlama gücüyle pul biberin her yıl daha fazla ülkeye ulaştığını belirten Kızıldemir, "Pul biberimiz, sahip olduğu aroma, renk ve kaliteyle dünya mutfaklarında kendine güçlü bir yer edinmeye devam ediyor. İlk altı aylık dönemde elde edilen ihracat artışı, ürünümüze yönelik uluslararası talebin sürdüğünü gösteriyor. Bu ivmenin yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. Pul biber ihracatındaki bu artış yalnızca üreticimize ve ihracatçımıza değil, aynı zamanda ülke ekonomimize de önemli katkılar sunuyor. Elde edilen döviz geliri, tarımsal üretimin katma değerini artırırken istihdama da olumlu yansıyor. Üretimden ihracata uzanan zincirde yer alan tüm paydaşların emeğiyle hem bölge ekonomisi canlanıyor hem de Türkiye'nin tarımsal ihracat hedeflerine önemli katkı sağlanıyor. İnanıyorum ki kalite odaklı üretim anlayışımızı sürdürdüğümüz sürece pul biber ihracatımız önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü seviyelere ulaşacaktır." diye konuştu.

Yeni biber fidelerinin üreticiler tarafından toprakla buluşturulduğunu belirten Kızıldemir, yeni ürünlerin piyasaya sunulmasıyla ihracat rakamlarının yıl sonuna kadar daha da artacağını sözlerine ekledi.