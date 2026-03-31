Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinin Sıfır Atık Vakfı ile organize ettiği panel, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getirdi.
Londra
Bu yıl “gıda israfı” temasıyla düzenlenen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında, tedarik zincirlerinde gıda israfının azaltılması, döngüsel ekonomi yaklaşımlarının teşvik edilmesi ve Kasım 2026’da Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP31) öncesinde uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
“Sıfır atık yaklaşımı küresel adalet ve sorumluluk meselesi”
Toplantının açılışında konuşan Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda küresel adalet ve ortak sorumluluk meselesi olduğunu dile getirdi.
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün Türkiye’nin öncülüğünde ve 105 ülkenin eş sunuculuğunda 2022’de BM Genel Kurulu tarafından ilan edildiğini anımsatan Ertaş, bunun çok taraflı diplomasinin somut bir başarısı olduğunu ifade etti.
Ertaş, Sıfır Atık Projesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatıldığını ve Türkiye’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde Sıfır Atık Vakfı gibi kuruluşların desteğiyle bu alanda kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.
Türkiye’nin atık geri kazanım oranının yüzde 13’ten yüzde 36’ya yükseldiği bilgisini paylaşan Ertaş, “74,5 milyon ton atık geri kazanıldı, 553 milyon ağaç kurtarıldı ve yaklaşık 6 milyar dolarlık ekonomik değer oluşturuldu. Ayrıca, yaklaşık 25 milyon kişiye eğitim verildi.” dedi.
Ertaş, sıfır atık kapsamında gıda israfının önemine işaret ederek, her yıl dünya çapında üretilen gıdanın üçte birinin israf olduğunu söyledi.
Bunun sadece bir ekonomik kayıp değil, aynı zamanda iklim krizini derinleştiren ve gıda güvensizliğini artıran bir sorun olduğunun altını çizen Ertaş, sıfır atığın döngüsel ekonomi ve iklim kriziyle mücadele açısından kritik rol oynadığını ifade etti.
Ertaş, Türkiye’nin iklim diplomasisi açısından aktif ve yapıcı bir rol oynamayı sürdüreceğini belirterek, Kasım 2026’da Antalya’da düzenlenecek COP31 için iklim adaletini güçlendiren, gelişmekte olan ülkelerin sesini duyuran ve somut sonuçlara odaklanan bir yaklaşım benimsendiğini kaydetti.
Londra İklim Eylemi Haftası’ndan COP31’e köprü
İngiltere merkezli uluslararası iklim düşünce kuruluşu E3G Kurucu Direktörü ve Üst Yöneticisi Nick Mabey de etkinlikte yaptığı konuşmada, 2019’dan beri düzenledikleri Londra İklim Eylemi Haftası’nda da gıdanın sürdürülebilir kullanımına önem verdiklerini anımsattı.
Gıda israfı konusunda “insanlara ulaşmak” gerektiğini dile getiren Mabey, “İklim değişikliği konusu daha görünür oldukça daha tartışmalı hale geliyor ve insanlardan davranışlarını değiştirmelerini istiyoruz. Bu noktada, farklı ve yaratıcı yollarla toplumun tüm kesimlerine ulaşmak için Londra İklim Eylemi Haftası güçlü bir araç.” ifadelerini kullandı.
Mabey, Londra İklim Eylemi Haftası’nda COP31 başkanlıklarıyla yakın çalıştıklarını belirterek, Londra’nın küresel ölçekte iklim eyleminin en özgün merkezlerinden biri ve uluslararası etki alanına sahip olduğunu söyledi.
Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından Emine Erdoğan’ın video mesajı gösterildi.
Toplantı kapsamında GLOBE International Üst Yöneticisi Malini Mehra'nın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, World Resources Institute İngiltere Direktörü Ed Davey, Defra Döngüsel Ekonomi Başkan Yardımcısı Nicola Hopley, Tetra Pak Gıda ve İklim Politikası Kurumsal İlişkiler Direktörü Katie Carson ile London's Community Kitchen Kurucusu Taz Khan konuşmacı olarak yer aldı.