DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, dijital hizmet ihracatında iyi yazılım geliştirmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Türkiye’yi dünyaya güvenilir bir inovasyon ortağı olarak anlatmalıyız." dedi.

Türkiye'nin küresel ölçekte güvenilir inovasyon ortağı olarak anlatılması önerisi DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, dijital hizmet ihracatında iyi yazılım geliştirmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Türkiye’yi dünyaya güvenilir bir inovasyon ortağı olarak anlatmalıyız." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin önündeki tercihin ABD’nin veya Çin’in modelini birebir kopyalamak değil, kendi güçlü yönlerine dayanan bir teknoloji modeli geliştirmek olduğunu söyledi.

Açık ekonominin, veri güvenliği ve stratejik teknolojinin kapasitesiyle düşünülmesi gerektiğine işaret eden Erkul, "Yapay zekada her alana aynı anda yatırım yapmak yerine üretim, savunma, finans, sağlık, tarım ve turizm gibi güçlü olduğumuz sektörlere odaklanmalıyız." diye konuştu.

Erkul, bulut altyapısı, veri merkezleri, siber güvenlik ve yapay zeka yetkinliklerinin temel öncelikler olması gerektiğine dikkati çekerek, "Yarı iletkenlerde ise kısa vadede doğrudan büyük ölçekli üretimden önce tasarım, paketleme, güç elektroniği ve sektörel çip çözümlerine yoğunlaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin yalnızca teknoloji kullanan veya düşük maliyetli üretim yapan değil, teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye olduğunu ifade eden Erkul, "Küresel yatırımcı yalnızca teşvike bakmıyor. Öngörülebilir düzenlemeler, rekabetçi ve kesintisiz enerji, güçlü bağlantı altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve hızlı izin süreçleri de yatırım kararında belirleyici oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsan kaynağında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeliyiz"

Erkul, veri merkezleri ve yapay zeka yatırımları için yenilenebilir enerjiye erişim, uzun vadeli enerji anlaşmaları, uygun yatırım bölgeleri ve veri mevzuatında netlik sağlanması gerektiğini dile getirdi.

İnsan kaynağında üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erkul, "Yurt dışındaki yeteneklerin dönüşünü ve uluslararası teknoloji profesyonellerinin Türkiye’ye gelmesini kolaylaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Erkul, küresel yatırımcılarla Türk şirketlerini buluşturmak, yatırımın önündeki sorunları ilgili mercilere aktarmak ve görüşmeleri somut yatırım, ortaklık ve ihracat projelerine dönüştürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Her bölgeyle aynı işbirliği modelini uygulamadıklarını aktaran Erkul, "Avrupa Birliği ile düzenleyici uyum, ortak AR-GE ve dijital standartlara, Körfez ülkeleriyle sermaye, veri merkezleri ve birlikte ölçeklenmeye odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

"En önemli risk teknoloji geliştiren değil, yalnızca yabancı platformların pazarı ve veri kaynağı haline gelmek"

Erdem Erkul, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle ortak dijital koridorlar, siber güvenlik, elektronik ticaret ve veri altyapılarının geliştirilebileceğini belirterek, ABD ile girişim sermayesi, yapay zeka ve bulut teknolojileri, Asya ile yarı iletken, robotik ve ileri üretim alanlarında daha güçlü ortaklıkların kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin en büyük fırsatının Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında güvenilir bir teknoloji köprüsü olması olduğunu kaydeden Erkul, "En önemli risk ise teknoloji geliştiren değil, yalnızca yabancı platformların pazarı ve veri kaynağı haline gelmek." değerlendirmesinde bulundu.

Erkul, Türk sanayisinin ve KOBİ’lerin hazırlık seviyesinin aynı olmadığını aktararak, "Büyük şirketler yapay zeka projelerine başladı ancak birçok KOBİ hala temel dijitalleşme ve veri kalitesi sorunlarıyla karşı karşıya. Her şirketin kendi yapay zeka modelini geliştirmesi gerekmiyor." dedi.

"Şirketlerimizi yatırımcılar, müşteriler ve iş ortaklarıyla buluşturmaya odaklanıyoruz"

Teknoloji yatırımlarına moda olduğu için değil, çözülecek iş problemi ve sağlayacağı verimlilik üzerinden yaklaşılması gerektiğine işaret eden Erdem Erkul, amacın yalnızca maliyet azaltmak değil, kaliteyi, hızı ve ihracat kapasitesini artırmak olması gerektiğine dikkati çekti.

Erkul, teknoloji odaklı doğrudan yatırımları artırmak için öngörülebilir mevzuat, fikri mülkiyetin korunması, vergi istikrarı, finansmana erişim ve sınır ötesi veri kurallarında açıklık gerektiğini söyledi.

Dijital hizmet ihracatında iyi yazılım geliştirmenin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Erkul, "Türkiye’yi dünyaya yalnızca bir üretim veya tüketim pazarı olarak değil, güvenilir bir inovasyon ortağı olarak anlatmalıyız. Şirketlerimizin ürünleşme, uluslararası satış, pazarlama, sertifikasyon ve yurt dışında referans müşteri oluşturma kabiliyetlerini güçlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Erkul, kamunun yenilikçi ürünlerin ilk müşterisi olarak ekosistemi desteklemesinin önemini aktararak, "DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi olarak ülke ve teknoloji bazlı çalışma alanları oluşturuyor, şirketlerimizi yatırımcılar, müşteriler ve iş ortaklarıyla buluşturmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Avrupa ortak tarihleri ve güçlü ekonomik bağları sayesinde stratejik ortaklardır"

Avrupa'nın dijital teknoloji sektörünü temsil eden çatı kuruluşlarından biri olan DIGITALEUROPE'un Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl ise uzun yıllar boyunca gelişen Avrupa ile Türkiye arasındaki güçlü ekonomik bağları anımsatarak, ikili ticaretin 260 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Tedarik zincirlerinin büyük ölçüde entegre olduğunu aktaran Bonefeld-Dahl, Türkiye’nin nitelikli iş gücü, gelişmiş üretim altyapısı ve mühendislik yetkinlikleri sayesinde Avrupa için stratejik bir ortak olduğunu ifade etti.

Bonefeld-Dahl, Türkiye ve Avrupa'nın ortak tarihleri ve güçlü ekonomik bağları sayesinde stratejik ortaklar olduğuna işaret ederek, “DEİK, Türkiye ve Avrupa dijital ekosistemleri arasındaki bağların güçlendirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Daha rekabetçi, güvenli ve dayanıklı bir dijital geleceği şekillendirecek politikalar ve teknolojiler konusunda yakın işbirliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.