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Ekonomi

Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi 'Ertuğrul Gazi'ye Türk bayrağı çekildi

Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi olan "Ertuğrul Gazi" Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek gemiye Türk bayrağı çekildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.04.2021
Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi 'Ertuğrul Gazi'ye Türk bayrağı çekildi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin inşa ettirdiği Türkiye'nin ilk FSRU gemisi "Ertuğrul Gazi"nin Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildiği ve gemiye Türk bayrağı çekildiği bildirildi.

Paylaşımda, geminin planlanmasından inşasına kadar emeği geçen tüm yetkililere teşekkür edildi.

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