Türkiye'nin bu yıl 50,9 milyar metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü
EPDK'nın tahminine göre Türkiye bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 metreküp doğal gaz tüketecek.
Ankara
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2021 yılı doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 doğal gaz tüketeceği öngörüldü.
Tüketim tahmini hesaplamasında doğal gazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.
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