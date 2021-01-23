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Ankara Samsun yolu İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
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Ekonomi

Türkiye'nin bu yıl 50,9 milyar metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

EPDK'nın tahminine göre Türkiye bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 metreküp doğal gaz tüketecek.

Sibel Morrow   | 23.01.2021
Türkiye'nin bu yıl 50,9 milyar metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2021 yılı doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 doğal gaz tüketeceği öngörüldü.

Tüketim tahmini hesaplamasında doğal gazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.


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