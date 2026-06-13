Türkiye'nin ayran, kefir ve yoğurt üretimi 4 ayda rekor seviyeye çıktı
Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-nisan döneminde 338 bin 512 ton, yoğurt üretimi de 470 bin 828 tonla rekor seviyeye ulaştı.
Mehmet Can Toptaş
13 Haziran 2026•Güncelleme: 13 Haziran 2026
ANKARA
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 4 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti.
2022'nin ocak-nisan döneminde 227 bin 760 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 240 bin 421 tona ulaştı.
Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 289 bin 423 ton oldu. 2025'te 4 aylık üretimin 304 bin 803 tona, bu yıl ise 338 bin 512 tona yükseldiği görüldü.
Böylece yılın ilk 4 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yaklaşık yüzde 49 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.
Yoğurt üretiminde de rekor
Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. 2022'nin ocak-nisan döneminde 361 bin 469 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 361 bin 89 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün ilk 4 ayında 411 bin 151 tona yükselirken geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 787 tona çıktı.
Yoğurt üretimi bu yılın 4 ayında 470 bin 828 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yüzde 30,2 oldu.
Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Toplam
2022
54.299
55.438
63.469
54.554
227.760
2023
61.416
52.216
61.546
65.243
240.421
2024
71.657
68.606
70.530
78.630
289.423
2025
75.286
73.306
70.229
85.983
304.803
2026
80.487
78.302
83.696
96.027
338.512
Yoğurt üretim miktarı (ton)
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Toplam
2022
86.400
83.902
95.773
95.394
361.469
2023
91.434
82.584
98.461
88.611
361.089
2024
102.279
98.429
105.788
104.656
411.151
2025
105.107
103.020
104.798
110.863
423.787
2026
119.659
110.599
114.879
125.691
470.828
Türkiye'nin ayran, kefir ve yoğurt üretimi 4 ayda rekor seviyeye çıktı