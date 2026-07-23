Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) "Diyalog Ortağı" olmasının ardından bölgeyle ticaretten ekonomiye, savunma sanayisinden enerjiye kadar birçok alanda işbirliklerini yoğunlaştırması bekleniyor.

Türkiye'nin ASEAN ile "diyaloğu" Güneydoğu Asya'ya yönelik ticaretin anahtarı olacak Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) "Diyalog Ortağı" olmasının ardından bölgeyle ticaretten ekonomiye, savunma sanayisinden enerjiye kadar birçok alanda işbirliklerini yoğunlaştırması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda teşkilatın "Diyalog Ortağı" oldu. Siyasi ve diplomatik açıdan dikkati çeken bu adımla birlikte ülkenin, yaklaşık 700 milyon nüfusa ve 4 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe sahip bölgeyle ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması öngörülüyor.

ASEAN, Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam, Brunei, Laos, Myanmar, Kamboçya ve Doğu Timor olmak üzere 11 üyeden oluşuyor.

Türkiye'nin teşkilata üye ülkelere ihracatı 2021'de 2,4 milyar dolar seviyesindeyken 2025'te 2,8 milyar dolara çıktı. Böylece söz konusu 5 yıllık dönemde ihracat yüzde 17,1 artış gösterdi. Bu yılın 5 ayında da ASEAN'a ihracat 1,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

ASEAN üyesi ülkelerden gerçekleştirilen ithalat ise aynı dönemde yüzde 50,7 artışla 8,8 milyar dolardan 13,3 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ocak-mayıs döneminde de ithalat yaklaşık 6 milyar dolar oldu.

Böylece Türkiye'nin bölgeyle dış ticaret hacmi 2025'te 16,1 milyar doları buldu.

İhracatta kıymetli taşlar zirvede

Türkiye'nin söz konusu ülkelere gerçekleştirdiği ihracat fasıllara göre incelendiğinde, geçen yıl ilk sırada 419,4 milyon dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" faslı yer aldı.

Bunu, 412,9 milyon dolarla "mineral yakıtlar, yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler", 268 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" izledi.

En çok ihracat yapılan ülke Singapur

Türkiye'nin ihracatı ASEAN üyesi ülkelerine göre incelendiğinde, son dönemde yakın ortaklıklar geliştirilen ülkeler öne çıkıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin bölgede en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke 709,5 milyon dolarla Singapur oldu.

Singapur'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya turu kapsamında geçen yıl ziyaret ettiği Malezya ve Endonezya takip etti.

Erdoğan'ın ziyaretinde enerjiden savunma sanayisine kadar birçok alanda işbirlikleri ele alınmıştı.

Türkiye'nin geçen yıl Malezya'ya ihracatı 629,2 milyon doları, Endonezya'ya ihracatı 481,2 milyon doları buldu.

Türkiye'den ASEAN üye ülkelerine doğrudan yatırımlardaki artış da dikkati çekti. Bu kapsamda söz konusu yatırımlar 2023'te 106,5 milyon dolardan 2024'te 410,4 milyon dolara yükseldi.