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Ekonomi

Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Çekici ihracatı 3 çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artışla 1 milyar 128 milyon 797 bin dolara ulaştı. Rekor yılı olan 2021'de Türkiye'den 1 milyar 28 milyon 981 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirilmişti.

Cem Şan   | 18.10.2022
Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Bursa

Türkiye, ocak-eylül döneminde 1 milyar 128 milyon 797 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek bu alanda en yüksek dış satım rakamına ulaştı.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otomotiv sektörü ocak-eylül döneminde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici ihracatı, 3 çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 artarak 628 milyon 14 bin dolardan 1 milyar 128 milyon 797 bin dolara ulaştı. Geçen yıl 67 ülkeye çekici gönderildi.

Ocak-eylül dönemindeki çekici dış satımı, en yüksek ihracatın yapıldığı 2021'deki 1 milyar 28 milyon 981 bin doları da aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Almanya, Polonya ve Fransa'ya

Türkiye'de üretilen çekiciler, çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildi. Ocak-eylül dönemindeki çekici ihracatının yüzde 50'den fazlası Almanya, Polonya, Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirildi.

Almanya'ya 3 çeyrekteki dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,75 artarak 133 milyon 46 bin dolardan 187 milyon 266 bin dolara çıktı.

Almanya'nın ardından en fazla çekici gönderilen Polonya'ya ihracat, yüzde 25,6 artarak 119 milyon 993 bin dolardan 150 milyon 684 bin dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya yapılan çekici dış satımı yüzde 145'lik yükselişle 51 milyon 686 bin dolardan 126 milyon 725 bin dolara çıktı.

İspanya yüzde 92'lik yükseliş ve 120 milyon 691 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Almanya, Polonya, Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirilen 585 milyon 367 bin dolarlık çekici ihracatı, toplam ihracatın yarısından fazlasını oluşturdu.

Beşinci sıradaki İtalya'ya gerçekleştirilen çekici ihracatı yüzde 39,5 artışla 69 milyon 686 bin dolardan 97 milyon 238 bin dolara ulaştı.

Birleşik Krallık'a 82,6 milyon dolarlık çekici ihracatı

Ocak-eylül döneminde, milyon dolar ve üzeri dış satım yapılan ülkeler baz alındığında, geçen yılın aynı döneminde çekici ihraç edilmeyen 8 ülkeye bu yılın aynı döneminde çekici gönderildi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde çekici ihracatının yapılmadığı Birleşik Krallık'a 82 milyon 588 bin, Norveç'e 14 milyon 444 bin, İsveç'e 9 milyon 791 bin, İran'a 8 milyon 333 bin, İsviçre'ye 8 milyon 122 bin, Danimarka'ya 4 milyon 763 bin, İrlanda'ya 3 milyon 699 bin, Yeni Zelanda'ya 1 milyon 386 bin dolarlık çekici gönderildi.

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