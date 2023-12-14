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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’na ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Ekonomi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 300 baz puanın altına indi

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 300 baz puanın altına indi

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