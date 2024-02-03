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Ekonomi

Türkiye'nin 5 aylık fındık ihracatı 1 milyar doları aştı

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun beş aylık döneminde 1 milyar 16 milyon 920 bin 103 dolar gelir sağladı.

Gültekin Yetgin  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Türkiye'nin 5 aylık fındık ihracatı 1 milyar doları aştı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan beş aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Yurt dışına 1 Eylül-31 Ocak tarihlerinde 1 milyar 16 milyon 920 bin 103 dolar karşılığında 142 bin 173 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde ise 152 bin 722 ton fındık ihraç edilerek 880 milyon 364 bin 770 dolar kazanıldığı aktarıldı.

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