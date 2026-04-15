Türkiye'nin 3 aylık yaş meyve sebze ihracatını Doğu Akdeniz illeri sırtladı Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 305 milyon 256 bin dolara ulaşan yaş meyve, sebze ihracatının yüzde 50,3'ü Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak, şubat ve martta yurt dışına 1 milyon 72 bin ton ürün pazarlandı.

Dış satımını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,56 artıran sektör, 1 milyar 305 milyon 256 bin dolar ihracat geliri elde etti.

İlk çeyrekte en çok ihraç edilen ürünler mandalina, domates, biber, limon ve nar oldu. En fazla dış satım Irak, Rusya, Romanya, Almanya ve Ukrayna'ya yapıldı.

Fotoğraf : Salim Taş/AA

Mersin, Hatay ve Adana'dan 656 milyon 923 bin 879 dolarlık ihracat

İlk çeyrekteki yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 50,3'lük bölümü, Doğu Akdeniz'in tarım kentlerinden Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

Dış satımı geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 37,75 artıran Mersin, Hatay ve Adana'daki ihracatçılar, yurt dışına 656 milyon 923 bin 879 dolarlık ürün gönderdi.

Bu dönemde Mersin'den 394 milyon 131 bin 491, Hatay'dan 179 milyon 704 bin 221, Adana'dan da 83 milyon 88 bin 167 dolarlık yaş meyve, sebze ihracatı yapıldı.

"Dış satımdan memnunuz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejdat Sin, AA muhabirine, sektörün ilk çeyrekte yakaladığı ihracat artışının önemli olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'in, ülkenin tarımsal üretiminin merkezlerinden olduğunu dile getiren Sin, "Hatay, Mersin ve Adana ağırlıklı ciddi üretim artışı var. Bunun karşılığını da dış pazarlarda alıyoruz. Gerçekten kaliteli, insan sağlığına yaraşır ürünler üretmede güzel mesafeler katedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sin, dış satımda yeni pazarlara ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "İlk 3 ayda elde edilen dış satımdan memnunuz ama bu sektör, hava şartları, jeopolitik gelişmeler ve ekolojik değişimlerden etkileniyor. Mevcut şartlarda tablo iyi ama amacımız ve hedefimiz daha iyi ve güzel noktalara ulaşmak." dedi.