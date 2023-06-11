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Ekonomi

Türkiye'den Körfez ülkelerine mayısta 1,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 1 milyar 691 milyon dolar oldu.

Mehmet Kadir Kılınç  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Türkiye'den Körfez ülkelerine mayısta 1,6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artarak 21,7 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı da yüzde 29 yükselişle 1 milyar 691 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay Irak'a 817,9 milyon dolar, BAE'ye 360 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 166,5 milyon dolar, İran'a 206,9 milyon dolar, Katar'a 55,3 milyon dolar, Kuveyt'e 46 milyon dolar, Umman'a 24,6 milyon dolar ve Bahreyn'e 13,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Suudi Arabistan, oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlanan ülke oldu.

En fazla ihracat yapılan sektörler

Mayısta Türkiye'den BAE'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, 108,3 milyon dolar ile mücevher olarak belirlendi.

Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı 27,1 milyon dolar ile halı, İran'a 44 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, Katar'a 7 milyon dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri yaptı.

Kuveyt'e 5,3 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, Bahreyn'e 2,4 milyon dolar ve Umman'a 4,1 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler olarak öne çıktı.

Irak'a ise en fazla dış satım 180 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe gerçekleşti.

- Körfez ülkelerine en fazla ihracat yapan il İstanbul

Mayısta İstanbul'dan BAE'ye 208,1 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 70,4 milyon dolar, Katar'a 26,3 milyon dolar, Bahreyn'e 7,6 milyon dolar, İran'a 111,1 milyon dolar, Kuveyt'e 23,4 milyon dolar, Umman'a 12,12 milyon dolar ve Irak'a 222,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

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