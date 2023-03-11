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Ekonomi

Türkiye'den İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı

Türkiye, 1 milyar 494 milyon dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Türkiye'den İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı

İstanbul

Türkiye ana pazarı Avrupa'da ihracat rekorları kırmaya devam ediyor.

Tarımdan, sanayiye bütün sektörler alternatif pazarlara yoğunlaşmalarına karşın ana pazarlardaki ticari faaliyetlerin daha iyi olması için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye ihracattaki potansiyelini etkili bir şekilde kullanırken, Avrupa'dan Türk ürünlerine talep artmaya devam ediyor.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri farklı alanlarda daha ileriye taşımak amacıyla atılan adımlar iki ülke arasındaki ticari ilişkilere büyük katkı sağlıyor. Avrupalı üreticilerin tedarikçilerini çeşitlendirmesinde Türkiye ön plana çıkarken, Türkiye İspanya içinde önemli tedarikçiler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 1 milyar 494 milyon dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarken, İspanya'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 3,9 oldu.

İspanya aynı zamanda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 7. ülke olarak kayıtlara geçerken 78 milyon 464 bin dolarla Türkiye'nin değer bazında ihracatını en fazla artırdığı 8. ülke oldu.

Sanayi ürünleri öne çıktı

İspanya'ya ihracatta, sanayi bünyesindeki sektörler öne çıktı.

İspanya'ya ocak-şubat döneminde en fazla dış satımı 362 milyon 146 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 359 milyon 115 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 264 milyon 431 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 86 milyon 717 bin dolarla elektrik ve elektronik, 67 milyon 417 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörü oldu.

Ülkeye en az dış satımı ise 80 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 101 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 197 bin dolarla tütün, 220 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 400 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri gerçekleştirdi.

İhracat artışında kimya sektörü başı çekti

İspanya'ya dış satımda en fazla ihracat artışını 93 milyon 744 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamullerini, 60 milyon 956 bin dolar artışla zeytin ve zeytinyağı, 47 milyon 87 bin dolar yükselişle otomotiv endüstrisi, 5 milyon 302 bin dolar artışla iklimlendirme sanayii, 3 milyon 752 bin dolar yükselişle elektrik ve elektronik sektörü izledi.

İklimlendirme sanayii sektörü, bu dönemde ülkeye 44 milyon 112 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

İller bazında bakıldığında İspanya'ya, İstanbul'dan 691 milyon 727 bin dolarlık, Bursa'dan 164 milyon 190 bin dolarlık, İzmir'den 133 milyon 779 bin dolarlık, Kocaeli'den 112 milyon 298 bin dolarlık, Sakarya'dan 111 milyon 451 bin dolarlık ihracat yapıldı.

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