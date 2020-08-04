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Ekonomi

Türkiye'den 11 ayda 2 milyar 226 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Türkiye'den 11 ayda 331 bin 65,9 ton fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 226 milyon dolar gelir elde edildi.

Hayati Akçay   | 04.08.2020
Türkiye'den 11 ayda 2 milyar 226 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Ordu

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 ihracat sezonunun 1 Eylül 2019- 31 Temmuz 2020 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogram) ortalama 695 dolardan işlem gördü. 

Söz konusu dönemde 331 bin 65,9 ton fındık ihraç edilerek 2 milyar 226 milyon 50 bin 130 dolar gelir sağlandı.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 261 bin 820 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 544 milyon 114 bin 395 dolar kazanç elde etmişti.

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