Ekonomi

Türkiye'deki UEFA organizasyonlarına ilişkin hizmetler ile bazı taşınmaz satışları KDV'den muaf tutuldu

Türkiye'deki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışları ile UEFA organizasyonlarına ilişkin teslim ve hizmetler katma değer vergisinden (KDV) muaf hale getirildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de YİKOB tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışları ile UEFA organizasyonlarına ilişkin teslim ve hizmetler KDV'den muaf tutuldu.

Bu kapsamda, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve Türkiye'de gerçekleştirilecek 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına ilişkin ülkede yapılacak teslim ve hizmetlerle bu müsabakalar ve organizasyon dolayısıyla gerekli teslim ve hizmetler nedeniyle yürütülen faaliyetler KDV'den istisna olacak.

Düzenlemeyle bazı yatırımlara yönelik olarak halihazırda uygulanan KDV istisnasının süresi 2035 yılının sonuna kadar uzatıldı.

Hayvan yemlerine ilişkin KDV düzenlemesi

Ayrıca, hayvan yemlerinde kullanılan premiksler ve yüksek basınçta buharlanıp kurutulan flake ürünler karma yem kapsamında değerlendirilmeyecek. Dolayısıyla söz konusu ürünlerin teslimleri KDV istisnası kapsamında olmayacak.

İthalatta gözetim ve korunma önlemleri kapsamında hesaplanan KDV'nin indirim hakkının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalara da tebliğde yer verildi.

KDV iade taleplerinin vergi incelemesine göre sonuçlandırılması gereken bazı mükelleflerin mahsup taleplerinde yaşanan sorunların ve teminat oranlarındaki karışıklığın giderilmesine yönelik değişiklik de yapıldı.

Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) sertifikası sahibi mükelleflerin iade hesabına, amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (ATİK) verilecek pay tutarının hesabında, aktiflerinde yer alan her bir ATİK için ayrı ayrı hesaplama yapılmaksızın tek bir hesaplama yapılması sağlandı.

Ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da sürelerin 7 günden 15 güne çıkarılması nedeniyle tebliğin ilgili bölümleri güncellendi.

