Türkiye'nin sınır ötesi e-ticaret performansı, miktar bazlı büyümenin ötesine geçerek yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerle stratejik bir dönüşüm sergiliyor.

Türkiye'deki mikro ihracatın portföyü yüksek teknoloji ürünlerle değişiyor Türkiye'nin sınır ötesi e-ticaret performansı, miktar bazlı büyümenin ötesine geçerek yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerle stratejik bir dönüşüm sergiliyor.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025" raporundan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin son yıllarda sınır ötesi e-ticaret kapsamındaki mikro ihracatı, güçlü performans gösteriyor.

Bu doğrultuda, mikro ihracat portföyüne yeni dahil olan medikal ve lüks tüketim ürünleri, paket başına sağlanan döviz girdisinde yüksek seviyelere ulaşıyor.

Medikal ürünler, hazır giyimi 26'ya katladı

Rapora göre, 2024 yılı verilerinde ilk 20 ürün grubu arasında yer almayan "ortopedik cihazlar, işitme cihazları ve protezler", 2025 yılında listeye 15. sıradan giriş yaptı. Bu gruptaki ürünler, paket başına sağlanan 738,31 dolarlık birim kıymetle, finansal zirveye yerleşti.

Mikro ihracatın önemli kalemlerinden olan "kadın dokuma giyim" kategorisinde paket başına düşen değer 28,38 dolar olarak kaydedilirken medikal cihazlar, sağladığı birim gelirle hazır giyimi yaklaşık 26'ya katladı.

Lojistik maliyetlere karşı "değer odaklı" model

Küresel e-ticaret pazarında artan navlun fiyatları ve korumacı gümrük politikaları, Türk girişimcisini "hacim odaklı" modelden, "değer odaklı" modele yönlendirdi.

Raporda, ortopedik cihazların yanı sıra "değerli mücevherat" grubunun da paket başına 284,62 dolarlık birim kıymetiyle, üst sıralardaki yerini koruduğu görüldü. Medikal cihazlar ve lüks aksesuarlar gibi hacmi küçük (düşük desili) ancak birim fiyatı yüksek ürünlerin, lojistik maliyetlerin toplam satış bedeli içindeki payını minimize ettiği dikkati çekiyor. Bu durum, Türk ihracatçısının küresel rekabette kar marjlarını korumasını sağlıyor.

Ucuz ürün" yerine "kaliteli ve yüksek teknolojili ürün"

2024 yılında listenin üst sıralarında yer alan ancak "ağır ve hacimli" olmaları nedeniyle yüksek lojistik maliyeti yaratan çelik mutfak eşyaları ile bazı elektrikli ev aletleri, 2025'te ilk 20 listesinin dışına çıktı. Bu kalemlerin yerini, teknolojik niteliği yüksek, standart paketleme ölçülerine uygun ve kargo uçağında az yer kaplayan "vitamin takviyeleri, gıda müstahzarları" ve "saat aksamları" gibi ürün grupları aldı.

Raporda yer alan temel çıkarımlara göre, Türkiye'nin e-ihracat vizyonu, düşük bedelli tekil siparişlerin yurt dışı depolarda toplanması ve medikal cihazlar gibi yüksek marjlı ürünlerin payının artırılması üzerine kurgulanıyor. Birim kıymetlerin medikal cihazlarda 730 dolar, mücevheratta 280 dolar bandına yerleşmesi, Türkiye'nin e-ihracatta "ucuz ürün" yerine "kaliteli ve yüksek teknolojili ürün" merkezine dönüşmesine yardımcı oluyor.