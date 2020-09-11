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Ekonomi

Türkiye'deki 'güvenli tatil' imkanı salgın döneminde turizmi hareketlendirdi

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleriyle öne çıkan Muğla ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirlere "güvenli tatil" imkanı sunuluyor.

Durmuş Genç,Sabri Kesen   | 11.09.2020
Türkiye'deki 'güvenli tatil' imkanı salgın döneminde turizmi hareketlendirdi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Yerli ve yabancı misafirlerine Kovid-19 sürecinde sağlıklı tatil imkanı sunmak isteyen turizmciler, Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı'nı büyük titizlikle uyguluyor.

Önlemlerin üst düzeyde tutulduğu tesislerde, iç pazarın yanı sıra uçuşların başladığı ülkelerden gelen turistler, tatilini gönül rahatlığıyla yapmanın keyfini çıkarıyor.

Muğla'nın gözde turistik merkezlerine gelen misafirler de ülkelerine mutlu dönüyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, bölgeye gelen turistlerin alınan tedbirlere hayran kaldığını söyledi.

Kavala, Yunanistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok turistin Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Salgın döneminde Bodrum'daki otelcilerin işlerini çok iyi yapıp hem kendilerini hem personelini hem de misafirlerini koruduğuna işaret eden Kavala, "Otellerimizde bu dönemde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Alınan Kovid-19 tedbirlerine gıptayla bakan misafirlerimiz geldiklerine hiçbir şekilde pişman olmadı. Şunu kesinlikle söyleyebilirim, özellikle belgeli tesislerde güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Kontroller de ciddi şekilde yapılıyor." dedi.

Kendilerini ülkelerine göre daha güvende hissediyorlar

Dalyan Otelciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur ise butik tarzı bir turizm bölgesine sahip olduklarını ifade etti.

Bu dönemde bölgelerine ilgi gösterildiğini anlatan Yağmur, şunları kaydetti:

"Dalyan'a yabancı misafirler en fazla eylül ve ekimde geliyor. Gelenlerin çoğu bölgeyi biliyor. Özellikle daha önce gelen İngilizler yine geliyor. Gelenler burada kendilerini ülkelerine göre daha güvenli ve huzurlu hissediyor. Dalyan'da doluluklar yüzde 70'in üzerinde geçti. İnsanlar bu dönemde daha çok butik otelleri tercih etti. En çok İngiliz turist, Dalyan'da tatilini geçirdi. Son dönemde Rus turistler de online olarak özel villalar kiralamaya başladı. Misafirlerimizin otellerin dışında bulunan alanlarda da kendilerini güvende hissedebilmeleri için birçok ana caddeye ve yoğun kullanılan yerlere dezenfektan ve maske istasyonları kurduk."

"Türkiye örnek oldu"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise Türkiye'nin güvenli turizm konusunda hazırladığı kapsamlı ve geniş programın dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Programın çok iyi kontrol edildiğine ve zaman zaman güncellendiğine dikkati çeken Bülbüloğlu, "Türkiye turizmde güvenli ülke olmanın gerekliliğini sonuna kadar yerine getirdi. Bunun karşılığını da İngiltere pazarında olduğu gibi aldı. Ağustosta başarılı bir dönem geçirdik. Otelcilerimizin hijyen ve gıda güvenliği konusunda tecrübeli olması başarıyı getirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise Türkiye'nin bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunu, Kovid-19 sürecinde tedbirlerin güven verdiğini dile getirdi.

Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı'nın çok iyi yönetildiğini vurgulayan Esin, ekim sonuna kadar İngiltere ve Rusya piyasasının çok iyi göründüğünü kaydetti.


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