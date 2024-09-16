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Ekonomi

Türkiye'deki firmalar AR-GE'ye 5 yılda 200 milyar lira harcadı

Türkiye'deki firmaların 2019-2023 döneminde AR-GE için harcadığı tutar 200 milyar lirayı buldu.

Erhan Cihan Ünal  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Türkiye'deki firmalar AR-GE'ye 5 yılda 200 milyar lira harcadı

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasından derlediği bilgiye göre, ülkede 2023 yılı itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor.

Bu dönemde söz konusu firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden "araştırma ve geliştirme giderleri"nin düzenli arttığı görüldü.

Firmaların AR-GE giderleri 2019'da yaklaşık 15,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'de bu tutar yıllık bazda yüzde 10,6 artışla 17,5 milyar lirayı aştı. Sonraki yıllarda yükselişi hızlanan AR-GE harcamaları 2021'de 27 milyar liraya, 2022'de 62,2 milyar liraya ve 2023'te 77 milyar liraya ulaştı.

Böylece 2019-2023 döneminde AR-GE giderleri 4,9 katına çıkarken, bu dönemdeki toplam harcama 200 milyar liraya yaklaştı.

En fazla harcama imalat sektörünün

Bu dönemde firmaların söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 70,6 milyar lirayla imalat sektörü aldı.

Bunu 53,5 milyar lirayla bilgi ve iletişim, 33,2 milyar lirayla tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki firmalar takip etti.

AR-GE giderleri en az olan sektörler ise yaklaşık 31,4 milyon lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 89 milyon lirayla kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor, 229,5 milyon lirayla da su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri şeklinde sıralandı.

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 2019-2023 dönemindeki AR-GE giderleri şöyle:

Sektörler (Bin lira) / Yıllar      2019    2020    2021    2022    2023    Toplam
Tarım, ormancılık ve balıkçılık71.884112.745138.043274.393366.690963.756
Madencilik ve taş ocakçılığı4.264.2813.781.6435.585.05017.714.0401.886.17233.231.186
İmalat5.824.4156.698.4879.380.60919.757.59928.946.26070.607.370
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı70.24845.57366.570182.267259.793624.451
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri4.8284.7537.80656.852155.242229.481
İnşaat111.315134.449201.182353.402654.5991.454.948
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı1.055.7581.182.6453.166.2286.234.31911.469.39723.108.348
Ulaştırma ve depolama133.334219.277160.141305.060467.3471.285.159
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri22.46921.89556.706377.760151.230630.060
Bilgi ve iletişim3.229.7764.242.4176.789.85113.506.68125.756.33053.525.055
Gayrimenkul faaliyetleri56.97815.0548.71282.540272.465435.749
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler900.507977.3381.271.3702.972.7265.502.72111.624.663
İdari ve destek hizmet faaliyetleri39.18469.476115.047218.315640.2161.082.239
Eğitim40.67812.50114.79971.503331.340470.821
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri12.11916.33531.56768.154152.641280.816
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor22.2913.4897.84241.84413.60389.069
Diğer hizmet faaliyetleri3.8321.1191.9712.84821.62131.391
   
Toplam15.863.89917.539.19727.003.49562.220.30477.047.668199.674.563
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